В Польше арестовали экс-министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его бывшего зама Мацея Вонсика. При этом..

В Польше арестовали экс-главу МВД и его бывшего зама, начались протесты

В Польше арестовали экс-министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его бывшего зама Мацея Вонсика. При этом задержание политиков проходило в президентском дворце, куда их пригласили на церемонию назначения советников польского президента Анджея Дуды.

Каминьский и Вонсик – представители теперь уже оппозиции, а ещё недавно – правящей партии «Право и справедливость». Их арест продемонстрировал усугубляющийся конфликт между президентом и новым правительством страны, которое возглавил Дональд Туск.

В связи с этим у президентского дворца и полицейского участка, куда повезли арестованных, начались акции протеста.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[протестующий]:

«Они входят в президентский дворец и арестовывают людей. Президентский дворец – это как посольство! Люди ищут убежища от репрессий, но кто-то ставит под сомнение президентское помилование. Кто выше президента? Это правительство сейчас, похоже, действует вне закона. Не хочу никого обидеть, но у меня такое ощущение, будто я живу в банановой республике».

В 2015 году Каминьского и Вонсика осудили за махинации с земельными участками и коррупцию. Дело касалось периода 2007 года, когда Каминьский занимал должность главы Центрального антикоррупционного бюро Польши, а Вонсик был его заместителем. Однако в том же году президент Анджей Дуда их помиловал.

В конце прошлого года дело возобновили. Обоих политиков приговорили к двум годам заключения и к лишению депутатского статуса.

Их задержали на территории президентского дворца в то время, когда сам Анджей Дуда отправился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Отметим, что Каминьский занимал должность главы МВД Польши с 2019 по 2023 год. Ранее он был членом польского Сейма.

Короткая ссылка на эту страницу: