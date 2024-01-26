Конституционный совет Франции отменил часть пунктов спорного иммиграционного закона

Принятый в декабре французский Закон об иммиграции сократят. Такое решение принял Конституционный совет страны. Он отклонил..
Дата загрузки: 2024-01-26
Этот суд определяет, соответствуют ли законы Конституции. Он отменил 35 из 80 пунктов законопроекта. Большинство из них внесли под давлением со стороны оппозиционных правых законодателей в ходе бурных обсуждений в парламенте.
Меры не позволяли мигрантам привозить родственников для проживания с ними во Франции, а также с помощью рождённых во Франции детей получать гражданство и доступ к социальному обеспечению.
У здания суда собрались мигранты и противники законопроекта. Они говорят, что изменённый закон по-прежнему нарушает их права, и что они хотят жить достойно.[Мариама Сидибе, мигрантка]:
«Мы просим равных прав с другими. Больше ничего не просим. Мы хотим получить вид на жительство. Мы хотим жить достойно в этой стране».
Президент Эммануэль Макрон сделал этот законопроект ключевым обещанием перед избранием на второй срок. У него нет абсолютного большинства в парламенте. Однако законопроект получил широкую поддержку консервативных законодателей. Правда, они потребовали его ужесточить.
При этом закон сохранил структуру, изначально предложенную правительством. Он упростил процедуру выдворения из страны правонарушителей-иностранцев. Это одна из приоритетных целей министра внутренних дел Жеральда Дарманена.
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