Конституционный совет Франции отменил часть пунктов спорного иммиграционного закона

Принятый в декабре французский Закон об иммиграции сократят. Такое решение принял Конституционный совет страны. Он отклонил..

Принятый в декабре французский Закон об иммиграции сократят. Такое решение принял Конституционный совет страны. Он отклонил ключевые пункты законопроекта. В целом около трети. Среди них ограничения на доступ к социальным пособиям для мигрантов и к гражданству для их детей, родившихся во Франции.

Этот суд определяет, соответствуют ли законы Конституции. Он отменил 35 из 80 пунктов законопроекта. Большинство из них внесли под давлением со стороны оппозиционных правых законодателей в ходе бурных обсуждений в парламенте.

Меры не позволяли мигрантам привозить родственников для проживания с ними во Франции, а также с помощью рождённых во Франции детей получать гражданство и доступ к социальному обеспечению.

У здания суда собрались мигранты и противники законопроекта. Они говорят, что изменённый закон по-прежнему нарушает их права, и что они хотят жить достойно.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мариама Сидибе, мигрантка]:«Мы просим равных прав с другими. Больше ничего не просим. Мы хотим получить вид на жительство. Мы хотим жить достойно в этой стране».

Президент Эммануэль Макрон сделал этот законопроект ключевым обещанием перед избранием на второй срок. У него нет абсолютного большинства в парламенте. Однако законопроект получил широкую поддержку консервативных законодателей. Правда, они потребовали его ужесточить.

При этом закон сохранил структуру, изначально предложенную правительством. Он упростил процедуру выдворения из страны правонарушителей-иностранцев. Это одна из приоритетных целей министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

Короткая ссылка на эту страницу: