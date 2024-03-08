Как пластик превращают в школьные парты

На пляже недалеко от кенийского города Момбаса идёт сбор пластикового мусора. Но это не просто уборка...

На пляже недалеко от кенийского города Момбаса идёт сбор пластикового мусора. Но это не просто уборка. Мусор – ценный ресурс для местного стартап-проекта. Он решил помочь в решении проблем загрязнения океана. Пластиковые отходы превращают в школьную мебель. [Черчилль Муриуки, соучредитель Twende Green Ecocycle]:«Только в Момбасе каждый день выбрасывают более 80 тонн мусора. Из этих 80 тонн 20% – это пластик. Из 20% пластика только 5% пластиковых отходов перерабатывают, поэтому 95% пластика попадает в наш прекрасный океан и загрязняет морскую жизнь».

Стартап основали в январе прошлого года. Он покупает отходы, а также собирает их на пляжах.

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[Лоуренс Косгей, соучредитель Twende Green Ecocycle]:«Мы перерабатываем пластиковые отходы в школьную мебель. Они могли бы попасть в океан и наносить вред морской жизни, но мы перерабатываем его, чтобы сделать что-то полезное и принести пользу обществу».

Один из основателей стартапа вспоминает, что в детстве сидел в школе за сломанной партой. Это и стало вдохновением для проекта.

[Лоуренс Косгей, соучредитель Twende Green Ecocycle]:«Парта потрескалась, поэтому мне было очень больно сидеть. И такая проблема, с которой я столкнулся в начальной школе, существует и сегодня».

Собранный пластик измельчают и промывают. Потом прессуют при высокой температуре. Из готовых брусков делают парты. Они относительно дешёвые и не раскалываются, как деревянные.

[Рональд Ктана, учитель начальной школы]:«На обычных партах ученики сидят по трое, им тесно. А за такой партой каждый ученик чувствует себя комфортно».

По данным ООН, в мире ежегодно производится более 400 миллионов тонн пластика. Около 20 миллионов попадают в озёра, реки и моря. Там отходы распадаются на микропластик, который потребляют морские животные. А это уже вредит людям, поскольку они едят морепродукты.

Как показывают прогнозы, к 2060 году количество пластиковых отходов в мире увеличится почти в три раза. При этом около половины окажется на свалках.

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