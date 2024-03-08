Как пластик превращают в школьные парты

На пляже недалеко от кенийского города Момбаса идёт сбор пластикового мусора. Но это не просто уборка...
Дата загрузки: 2024-03-08
«Только в Момбасе каждый день выбрасывают более 80 тонн мусора. Из этих 80 тонн 20% – это пластик. Из 20% пластика только 5% пластиковых отходов перерабатывают, поэтому 95% пластика попадает в наш прекрасный океан и загрязняет морскую жизнь».
Стартап основали в январе прошлого года. Он покупает отходы, а также собирает их на пляжах.[Лоуренс Косгей, соучредитель Twende Green Ecocycle]:
«Мы перерабатываем пластиковые отходы в школьную мебель. Они могли бы попасть в океан и наносить вред морской жизни, но мы перерабатываем его, чтобы сделать что-то полезное и принести пользу обществу».
Один из основателей стартапа вспоминает, что в детстве сидел в школе за сломанной партой. Это и стало вдохновением для проекта.[Лоуренс Косгей, соучредитель Twende Green Ecocycle]:
«Парта потрескалась, поэтому мне было очень больно сидеть. И такая проблема, с которой я столкнулся в начальной школе, существует и сегодня».
Собранный пластик измельчают и промывают. Потом прессуют при высокой температуре. Из готовых брусков делают парты. Они относительно дешёвые и не раскалываются, как деревянные.[Рональд Ктана, учитель начальной школы]:
«На обычных партах ученики сидят по трое, им тесно. А за такой партой каждый ученик чувствует себя комфортно».
По данным ООН, в мире ежегодно производится более 400 миллионов тонн пластика. Около 20 миллионов попадают в озёра, реки и моря. Там отходы распадаются на микропластик, который потребляют морские животные. А это уже вредит людям, поскольку они едят морепродукты.
Как показывают прогнозы, к 2060 году количество пластиковых отходов в мире увеличится почти в три раза. При этом около половины окажется на свалках.
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