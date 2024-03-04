Панда Фу Бао родилась в Южной Корее, а теперь уезжает в Китай

Фу Бао – первая большая панда, родившаяся в Южной Корее – скоро уедет в Китай. Попрощаться..
Дата загрузки: 2024-03-04
Фу Бао прославилась на весь мир три года назад, когда видео с ней попало в Интернет и набрало четыре миллиона просмотров. Полугодовалая самка после взвешивания обняла ногу смотрителя и не хотела её отпускать. Теперь же медведю и человеку придётся расстаться.
[Кан Чер Вон, смотритель]:
«Здесь мы больше не посмотрим на Фу Бао. У меня тяжело на сердце при мысли о том, что она не увидит деревьев, на которые лазила, скамеек, на которых сидела, игрушек, в которые играла, и цветов, которые я посадил для неё».
Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы в последний раз взглянуть на панду.
[гость зоопарка]:
«Я не хочу её отпускать, но поскольку это неизбежно, я должен. Надеюсь, ей будет хорошо и самой по себе. Это независимое животное, и оно хорошо адаптируется (к новой среде)».
Фу Бао родилась в 2020 году. Её родители Ай Бао и Лэ Бао живут в «Эверленде» восемь лет. Их сдал в аренду Китай. По правилам, все детёныши тоже принадлежат ему. Он забирает их, когда им исполняется четыре года.
Фу Бао месяц пробудет на карантине, а в начале апреля уедет в Китай.
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