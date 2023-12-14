Соглашение ООН по климату назвали «централизованным планированием в советском стиле»

Страны мира согласились на глобальный переход от «ископаемого топлива» и на более высокие ограничения на использование..

Страны мира согласились на глобальный переход от «ископаемого топлива» и на более высокие ограничения на использование энергии. Они также утвердили новый фонд, из которого бедным странам будут компенсировать предполагаемый ущерб, причинённый выбросами СО2.

Договор стал результатом двухнедельных переговоров на климатическом саммите ООН, проходившем в богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах.

Соглашение приняли единогласно представители почти двухсот стран. ООН назвала это поворотным моментом.

Впрочем, критики бьют тревогу. Они говорят, что соглашение угрожает экономикам мира, а также ущемляет их свободы, и при этом почти ничего не делает для окружающей среды.

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Марк Морано, редактор новостного портала ClimateDepot о глобальном потеплении и экологии, говорит, что подобные ограничения недопустимы. По его словам, это, цитата, «централизованное планирование в советском стиле, которое необходимо остановить».

Морано присутствовал на COP28 и был постоянным участником этих мероприятий на протяжении почти 20 лет. По его словам, идея о том, что человечество может прекратить использование углеводородной энергии, просто абсурдная. Он также прогнозирует, что соглашение ООН не поможет климату.

Одновременно многие эксперты отмечают, что правительства России, Китая и арабских стран, похоже, не будут ограничивать использование традиционных источников энергии.

По словам Морано, Китай строит новые угольные электростанции со скоростью две в неделю, а Индия, как ожидается, увеличит свой угольный парк на 25 процентов к 2030 году.

Наука требует сокращения выбросов СО2 на 43% к 2030 году, чтобы сдержать повышение температуры на планете в рамках полутора градусов по Цельсию.

Эти прогнозы, основанные на компьютерных моделях, уже давно подвергаются резкой критике со стороны учёных и экспертов из-за их ненадёжности. При этом они служат основой всего климатического процесса.

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