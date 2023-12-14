Соглашение ООН по климату назвали «централизованным планированием в советском стиле»

Страны мира согласились на глобальный переход от «ископаемого топлива» и на более высокие ограничения на использование..
Дата загрузки: 2023-12-14
Договор стал результатом двухнедельных переговоров на климатическом саммите ООН, проходившем в богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах.
Соглашение приняли единогласно представители почти двухсот стран. ООН назвала это поворотным моментом.
Впрочем, критики бьют тревогу. Они говорят, что соглашение угрожает экономикам мира, а также ущемляет их свободы, и при этом почти ничего не делает для окружающей среды.
Марк Морано, редактор новостного портала ClimateDepot о глобальном потеплении и экологии, говорит, что подобные ограничения недопустимы. По его словам, это, цитата, «централизованное планирование в советском стиле, которое необходимо остановить».
Морано присутствовал на COP28 и был постоянным участником этих мероприятий на протяжении почти 20 лет. По его словам, идея о том, что человечество может прекратить использование углеводородной энергии, просто абсурдная. Он также прогнозирует, что соглашение ООН не поможет климату.
Одновременно многие эксперты отмечают, что правительства России, Китая и арабских стран, похоже, не будут ограничивать использование традиционных источников энергии.
По словам Морано, Китай строит новые угольные электростанции со скоростью две в неделю, а Индия, как ожидается, увеличит свой угольный парк на 25 процентов к 2030 году.
Наука требует сокращения выбросов СО2 на 43% к 2030 году, чтобы сдержать повышение температуры на планете в рамках полутора градусов по Цельсию.
Эти прогнозы, основанные на компьютерных моделях, уже давно подвергаются резкой критике со стороны учёных и экспертов из-за их ненадёжности. При этом они служат основой всего климатического процесса.
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