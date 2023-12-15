Эти кадры, предоставленные израильской армией, показывают ожесточенные наземные бои с боевиками ХАМАС в разрушенном районе Шеджайя..

Потери на поле боя и международное давление: операция в секторе Газа столкнулась с трудностями

Эти кадры, предоставленные израильской армией, показывают ожесточенные наземные бои с боевиками ХАМАС в разрушенном районе Шеджайя в Газе.

Несмотря на превосходство Израиля в воздухе и на земле, боевики сопротивляются яростно.

По данным ЦАХАЛ, в среду десять израильских военных были убиты после того, как попали в засаду. Они выполняли операцию по спасению ещё одной группы солдат, попавших под обстрел.

Для Израиля это была самая большая однодневная потеря с тех пор, как 31 октября были убиты 15 солдат.

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Среди развалин на севере сектора Газа боевые действия только усиливаются. Министр обороны страны говорит, что для победы над ХАМАС потребуется несколько месяцев.

[Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«ХАМАС – это террористическая организация, которая десятилетиями наращивала силу для борьбы с Израилем. Они построили инфраструктуру под землёй и на над землёй. И уничтожить их нелегко. На это уйдёт много времени».

Своё заявление министр сделал во время встречи с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он прибыл в Израиль, чтобы встретиться с Биньямином Нетаньяху и убедить его прекратить бомбардировки Газы, которые Джо Байден назвал «неизбирательными».

По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, в результате операции Израиля в секторе Газа погибло более 18 000 палестинцев, в том числе тысячи детей.

Число погибших вызвало международный резонанс. Генеральная Ассамблея ООН на этой неделе приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня.

А Израиль говорит, что, если потребуется, будет вести войну против ХАМАС и без международной поддержки.

Между тем, жители Газы, бежавшие из своих домов, скапливаются в южной части анклава, усиливая давление на инфраструктуру и страдая от нехватки еды, топлива и лекарств. Также повсюду царит антисанитария. По словам координатора по гуманитарным вопросам ООН Линн Гастингс, люди часами стоят в очередях, чтобы попасть в туалет. На каждую кабинку приходятся сотни человек.

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