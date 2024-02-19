Египет строит большую стену на границе с сектором Газа

Египет строит большой бетонный забор в Рафахе недалеко от границы с сектором Газа. По словам властей,..
Дата загрузки: 2024-02-19
Египет неоднократно отрицал, что готовится остановить поток беженцев. При этом выражал обеспокоенность по поводу того, что наступление Израиля в Газе может вытеснить палестинцев на Синайский полуостров. Такие же опасения выражали соседние арабские государства, включая Иорданию.
Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласен с намерением международного сообщества в одностороннем порядке признать палестинское государство.[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного соглашения с палестинцами. Такое соглашение будет достигнуто только путём прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий».
Ранее Нетаньяху сообщил, что переговорщики от Израиля не вернулись в Каир для дальнейших переговоров о перемирии, поскольку требования ХАМАС были абсолютно недопустимыми.[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Они хотят победить Израиль. Мы, конечно, с ними не согласимся. Когда ХАМАС откажется от этих бредовых требований, мы сможем двигаться дальше».
Переговоры при посредничестве Египта и Катара, направленные на достижение прекращения огня в Газе и освобождение более 100 израильских заложников, пока не дали результатов. Последний раунд завершился около недели назад. Нетаньяху сказал, что требования группировки включают прекращение войны и сохранение власти ХАМАС.
Между тем, тысячи израильтян выходят в Тель-Авиве с требованием немедленно освободить всех заложников, которые всё ещё находятся в секторе Газа.[протестующая]:
«Я здесь ради моего дяди Михаеля Нисенбаума, который был похищен 7 октября и до сих пор удерживается ХАМАС. Он болен. Мы хотим сделки сейчас, чтобы вернуть всех заложников домой».
А в секторе Газа вторая по величина действующая больница в воскресенье погрузилась в хаос. Множество пациентов всё ещё укрываются в больнице Насера в южном городе Хан-Юнис. Но, чтобы оказать всем помощь, нет ни врачей, ни ресурсов.
Большинство больниц Газы не работают из-за боевых действий и нехватки топлива. В результате 2,3 миллиона жителей анклава остались без надлежащего медицинского обслуживания.
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