Израиль объявил, что вывел почти все войска с юга сектора Газа

Израильские военные вывели дополнительные наземные войска из южной части сектора Газа, включая город Рафах. Это произошло на фоне того, что скоро начнётся новый раунд переговоров о прекращении огня.

По словам представителя ЦАХАЛ, в районе останется только одно подразделение.

Переговоры между Израилем и ХАМАС готовится принять Египет. Стороны уже направили команды, которые должны договориться о прекращении огня и освобождении заложников.

При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что условием для прекращения огня станет освобождение всех израильтян, захваченных во время атаки 7 октября. Тогда боевики убили около 1200 человек.

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Одним из мест трагедии стал музыкальный фестиваль, где было много молодёжи. На нём погибло более 300 посетителей.

Спустя шесть месяцев после нападения родители снова вернулись сюда, чтобы оплакать убитых детей.

[Эрез Зарфати, житель Израиля]:«Моей дочери было 22 года. Большинство наших военных и большинство наших очень храбрых солдат специального назначения – дети в возрасте от 18 лет до 21 года. Так что это война детей».

Между тем, ХАМАС заявляет, что соглашение должно обеспечить полное и всеобъемлющее прекращение огня, вывод войск из сектора Газа и свободу передвижения его жителей.

В последние месяцы израильское наступление сосредоточилось на юге анклава. Там же город Рафах стал последним убежищем для более миллиона палестинцев, которые укрываются от боёв вблизи границы с Египтом.

При этом число резервистов в секторе Газа Израиль сокращал с начала года. Это происходило на фоне давления со стороны Вашингтона, который требует улучшить гуманитарную ситуацию в анклаве. Особенно после недавней гибели нескольких сотрудников благотворительной организации.

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