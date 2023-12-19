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В турецкой деревне уже 400 лет делают оливковое масло вручную

В турецкой деревне уже 400 лет делают оливковое масло вручную

Каждый год после сбора урожая оливок в турецкой деревне Токачлы делают масло. Причём тем же способом,..

Дата загрузки: 2023-12-20

В турецкой деревне уже 400 лет делают оливковое масло вручную
Каждый год после сбора урожая оливок в турецкой деревне Токачлы делают масло. Причём тем же способом, что и 400 лет назад.

Плоды измельчают с помощью специального жернова. Его приводит в действие лошадь. Раздавленные оливки погружают в воду. Масло поднимается наверх, и женщины его собирают прямо руками. Потом остаётся только профильтровать полученный продукт.

Владелец фермы говорит, что это масло особенное. На вкус оно слаще, чем масло других сортов.

[Ашкын Демир, владелец фермы]:

«Так мы получаем килограмм (оливкового масла) из десяти килограммов (оливок). А другим способом получают килограмм из пяти килограммов оливок. У нас выход масла меньше, потому что мы делаем лучшее масло высочайшего качества».

Готовое масло всегда дегустируют.

[Шираз Демир, владелица фермы]:
«У нас есть традиция проверки качества оливкового масла. Надо на огне хорошо прогреть лаваш, чтобы стал хрустящим. Мы обмакиваем его в оливковое масло и едим».

Масло из деревни Токачлы в полтора раза дороже обычного. В основном идёт на экспорт в Европу. Там его покупают выходцы из азиатских стран. Но за маслом приезжают даже сюда. Это также возможность увидеть традиционный способ производства своими глазами.

[Ашкын Демир, владелец фермы]:
«Жителям нашего региона это нравится. Мы проводим это время очень оживлённо, как на пикнике. Каждый год эти дни пролетают очень быстро. Сюда приезжают даже из Германии, Австрии и многих других европейских стран. Люди хотят сделать масло и забрать его с собой».

Жмых, оставшийся после производства масла, продают производителям мыла.

Деревня Токачлы расположена в районе Алтынёзюна в провинции Хатай на юге Турции.
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