В турецкой деревне уже 400 лет делают оливковое масло вручную

Каждый год после сбора урожая оливок в турецкой деревне Токачлы делают масло. Причём тем же способом,..
Дата загрузки: 2023-12-20
Плоды измельчают с помощью специального жернова. Его приводит в действие лошадь. Раздавленные оливки погружают в воду. Масло поднимается наверх, и женщины его собирают прямо руками. Потом остаётся только профильтровать полученный продукт.
Владелец фермы говорит, что это масло особенное. На вкус оно слаще, чем масло других сортов.[Ашкын Демир, владелец фермы]:
«Так мы получаем килограмм (оливкового масла) из десяти килограммов (оливок). А другим способом получают килограмм из пяти килограммов оливок. У нас выход масла меньше, потому что мы делаем лучшее масло высочайшего качества».
Готовое масло всегда дегустируют.[Шираз Демир, владелица фермы]:
«У нас есть традиция проверки качества оливкового масла. Надо на огне хорошо прогреть лаваш, чтобы стал хрустящим. Мы обмакиваем его в оливковое масло и едим».
Масло из деревни Токачлы в полтора раза дороже обычного. В основном идёт на экспорт в Европу. Там его покупают выходцы из азиатских стран. Но за маслом приезжают даже сюда. Это также возможность увидеть традиционный способ производства своими глазами.[Ашкын Демир, владелец фермы]:
«Жителям нашего региона это нравится. Мы проводим это время очень оживлённо, как на пикнике. Каждый год эти дни пролетают очень быстро. Сюда приезжают даже из Германии, Австрии и многих других европейских стран. Люди хотят сделать масло и забрать его с собой».
Жмых, оставшийся после производства масла, продают производителям мыла.
Деревня Токачлы расположена в районе Алтынёзюна в провинции Хатай на юге Турции.
Короткая ссылка на эту страницу: