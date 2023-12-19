Каждый год после сбора урожая оливок в турецкой деревне Токачлы делают масло. Причём тем же способом,..

В турецкой деревне уже 400 лет делают оливковое масло вручную

Каждый год после сбора урожая оливок в турецкой деревне Токачлы делают масло. Причём тем же способом, что и 400 лет назад.

Плоды измельчают с помощью специального жернова. Его приводит в действие лошадь. Раздавленные оливки погружают в воду. Масло поднимается наверх, и женщины его собирают прямо руками. Потом остаётся только профильтровать полученный продукт.

Владелец фермы говорит, что это масло особенное. На вкус оно слаще, чем масло других сортов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ашкын Демир, владелец фермы]:

«Так мы получаем килограмм (оливкового масла) из десяти килограммов (оливок). А другим способом получают килограмм из пяти килограммов оливок. У нас выход масла меньше, потому что мы делаем лучшее масло высочайшего качества».

Готовое масло всегда дегустируют.

[Шираз Демир, владелица фермы]:«У нас есть традиция проверки качества оливкового масла. Надо на огне хорошо прогреть лаваш, чтобы стал хрустящим. Мы обмакиваем его в оливковое масло и едим».

Масло из деревни Токачлы в полтора раза дороже обычного. В основном идёт на экспорт в Европу. Там его покупают выходцы из азиатских стран. Но за маслом приезжают даже сюда. Это также возможность увидеть традиционный способ производства своими глазами.

[Ашкын Демир, владелец фермы]:«Жителям нашего региона это нравится. Мы проводим это время очень оживлённо, как на пикнике. Каждый год эти дни пролетают очень быстро. Сюда приезжают даже из Германии, Австрии и многих других европейских стран. Люди хотят сделать масло и забрать его с собой».

Жмых, оставшийся после производства масла, продают производителям мыла.

Деревня Токачлы расположена в районе Алтынёзюна в провинции Хатай на юге Турции.

Короткая ссылка на эту страницу: