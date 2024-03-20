Туристы призывают оставить в покое принцессу Кейт после того, как её заметили в Виндзоре

Недавнее видео с принцессой Уэльской взбудоражило общественность. Его опубликовало издание The Sun. Кейт Миддлтон увидели впервые после того, как она провела две недели в больнице в январе.

Так называемое исчезновение Кейт породило много слухов и догадок. Но многие люди считают, что монаршей семье надо оставить пространство для личной жизни. Такого же мнения придерживаются и туристы, которые пришли к Букингемскому дворцу, и жители Лондона.

[туристка]:

«Даже это видео в газете – неужели больше не о чем написать? Приятно видеть Кейт. Я рада, что она в добром здравии. Надеюсь, всё хорошо. Но думаю, надо просто оставить её семью в покое». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Думаю, принцесса, как и все остальные, имеет право на личную жизнь. Надеюсь, с ней все в порядке. Но думаю, люди любят делать много шума из ничего». [туристка]:

«Мы американцы и особо об этом не думаем. Но понимаем, что порой что-то выходит из-под контроля. Думаю, у них очень тяжёлая работа. Я сама не хотела бы такой работы. Так что спасибо им за то, что они делают всё, что в их силах, и остаются людьми».

Принцессу Кейт и принца Уильяма сняли на видео на парковке в Виндзоре. Супруги шли из фермерского магазина с покупками. Кейт выглядела хорошо и улыбалась. В январе ей сделали успешную операцию на брюшной полости. О характере заболевания не сообщают. Известно только, что это не онкология.

Сейчас у принцессы период восстановления, и она отошла от общественных дел. На публику вернётся не раньше 17 апреля.

Между тем принц Уильям продолжает выполнять общественные обязанности. На этой неделе он посетил Шеффилд на севере Англии. Принц пообщался с участниками программы Королевского фонда «Возвращение домой». Она создана для искоренения бездомности в Великобритании. Проект запустили в июне прошлого года.

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