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Дым и огонь: 100 лошадей прошли через обряд очищения в Испании

Дым и огонь: 100 лошадей прошли через обряд очищения в Испании

Огонь и дым – главные атрибуты праздника «Лас луминариас» в испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес. Через огромный костёр..

Дата загрузки: 2024-01-18

Дым и огонь: 100 лошадей прошли через обряд очищения в Испании
Огонь и дым – главные атрибуты праздника «Лас луминариас» в испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес. Через огромный костёр смело прыгают лошади с наездниками. Древний обряд очищения уходит корнями в кельтскую культуру.

[житель Сан-Бартоломе-де-Пинареса]:
«Для меня это лучший день в году. Не могу этого объяснить. Мы начинаем с утра и заканчиваем ранним утром на следующий день. Это феноменальный праздник».

«Лас луминариас» проводят накануне Дня святого Антония. В Испании его считают покровителем животных. Испанцы верят, что обряд очищения огнём и дымом сохранит здоровье лошади на весь год, а также отведёт от неё другие беды.

[гостья фестиваля]:
«Это не описать словами. Невозможно объяснить. Это острые ощущения и выброс адреналина».

Хвосты и гривы лошадей подстригают или заплетают, чтобы не загорелись.

[Сара Мангуэро, наездница]:
«Утром мы помыли лошадей, расчесали их и подготовили к обряду. И пусть всё будет хорошо до следующего года».

В этот раз через костёр перепрыгнули сто лошадей. После праздника животных обычно осматривают ветеринары. Пострадавших, как правило, не бывает.
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