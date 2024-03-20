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В Сиэтле тысячи людей любуются цветущей сакурой

В Сиэтле тысячи людей любуются цветущей сакурой

В розовый сад превратилась территория кампуса Вашингтонского университета в Сиэтле. Здесь сакура уже в полном цвету...

Дата загрузки: 2024-03-20

В Сиэтле тысячи людей любуются цветущей сакурой

В розовый сад превратилась территория кампуса Вашингтонского университета в Сиэтле. Здесь сакура уже в полном цвету. Полюбоваться приходят тысячи людей.

[житель Сиэтла]:
«Я прихожу сюда уже одиннадцать лет. Прихожу ради этой волшебной сцены».

[жительница Сиэтла]:
«Весна – моё любимое время года. Мне очень нравится, когда светит солнце и цветёт сакура. Это поднимает настроение, становится легче работать и тому подобное».

На территории кампуса растёт 29 вишнёвых деревьев сорта Ёсино. Изначально их посадили в дендрарии Вашингтонского парка в 1939 году. Позже переместили сюда, поскольку рядом с парком начали строить мост.

Сакура сорта Ёсино – одна из самых долгоживущих среди вишнёвых деревьев. Живёт от 80 до 100 лет.

В этом году цветение, как обычно, началось во второй половине марта. Если не будет сильных ветров и дождей, то сакура простоит в цвету две недели.
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