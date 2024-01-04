В бельгийском городе установили ледовый каток в старинной церкви

В бельгийском городе Синт-Трёйден ледовый каток перенесли в заброшенную церковь XVIII века. Обычно его устанавливают на..
Дата загрузки: 2024-01-04
[туристка]:
«Здорово, что его установили внутри церкви. Это смена обстановки. Снаружи холодно, а внутри теплее». [житель Синт-Трёйдена]: мальчик
«Это красиво, и здесь весело кататься на коньках». [туристка]:
«Ледовый каток в церкви – это уникально. К тому же рождественская музыка и подсветка создают великолепную праздничную атмосферу. Так что здесь весело».
Каток установила торговая ассоциация Синт-Трёйдена. Организаторы считают, что это не только развлечение, но и возможность изнутри полюбоваться старинной церковью. Обычно она закрыта, поскольку службы здесь не проходят.
Ледовый каток – это часть городской рождественской ярмарки. Она работает до 7 января.
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