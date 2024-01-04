В бельгийском городе установили ледовый каток в старинной церкви

В бельгийском городе Синт-Трёйден ледовый каток перенесли в заброшенную церковь XVIII века. Обычно его устанавливают на..

[туристка]:

«Здорово, что его установили внутри церкви. Это смена обстановки. Снаружи холодно, а внутри теплее». [житель Синт-Трёйдена]: мальчик

«Это красиво, и здесь весело кататься на коньках». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Ледовый каток в церкви – это уникально. К тому же рождественская музыка и подсветка создают великолепную праздничную атмосферу. Так что здесь весело».

В бельгийском городе Синт-Трёйден ледовый каток перенесли в заброшенную церковь XVIII века. Обычно его устанавливают на открытом воздухе. Каток открывают каждую зиму перед Рождеством и Новым годом. Перенести его в церковь решили из-за капризной погоды.

Каток установила торговая ассоциация Синт-Трёйдена. Организаторы считают, что это не только развлечение, но и возможность изнутри полюбоваться старинной церковью. Обычно она закрыта, поскольку службы здесь не проходят.

Ледовый каток – это часть городской рождественской ярмарки. Она работает до 7 января.

Короткая ссылка на эту страницу: