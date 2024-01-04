fb pixel
Телеканал NTD

В бельгийском городе установили ледовый каток в старинной церкви

В бельгийском городе установили ледовый каток в старинной церкви

В бельгийском городе Синт-Трёйден ледовый каток перенесли в заброшенную церковь XVIII века. Обычно его устанавливают на..

Дата загрузки: 2024-01-04

В бельгийском городе установили ледовый каток в старинной церкви
В бельгийском городе Синт-Трёйден ледовый каток перенесли в заброшенную церковь XVIII века. Обычно его устанавливают на открытом воздухе. Каток открывают каждую зиму перед Рождеством и Новым годом. Перенести его в церковь решили из-за капризной погоды.

[туристка]:
«Здорово, что его установили внутри церкви. Это смена обстановки. Снаружи холодно, а внутри теплее».

[житель Синт-Трёйдена]: мальчик
«Это красиво, и здесь весело кататься на коньках».

[туристка]:
«Ледовый каток в церкви – это уникально. К тому же рождественская музыка и подсветка создают великолепную праздничную атмосферу. Так что здесь весело».

Каток установила торговая ассоциация Синт-Трёйдена. Организаторы считают, что это не только развлечение, но и возможность изнутри полюбоваться старинной церковью. Обычно она закрыта, поскольку службы здесь не проходят.

Ледовый каток – это часть городской рождественской ярмарки. Она работает до 7 января.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...