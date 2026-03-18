Эта каменная плита стала уникальным свидетельством существования динозавров в Австралии 230 миллионов лет назад. Раньше физических..

Находка подростка в 1958 году помогла теперь сделать важное открытие в Австралии

Эта каменная плита стала уникальным свидетельством существования динозавров в Австралии 230 миллионов лет назад. Раньше физических доказательств этому не было.

Открытие помог сделать Брюс Раннегар. В 58-м году в подростковом возрасте он искал окаменелости в карьере Петри в пригороде Брисбена. Однажды нашёл каменную плиту с отпечатавшимся следом динозавра. Сейчас то место застроено домами.

[Брюс Раннегар, почётный профессор Университета Квинсленда]:

«Мы с друзьями нашли эту окаменелость после уроков. В то время мы учились в старших классах».

Находка пролежала у Брюса 60 лет. И только потом он решал отдать её на изучение палеонтологам.

[Энтони Ромилио, палеонтолог]:

«Глядя на особенности этого конкретного отпечатка, я понял, что к нам попала важная находка. Поэтому я был очень взволнован».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Палеонтолог Энтони Ромилио определил, что отпечаток трёхпалой лапы принадлежит завроподоморфу. Он весил 140 килограммов.

Завроподоморфы – это ящеротазовые динозавры, которые передвигались на двух ногах. Они появились примерно 230 миллионов лет назад.

[Энтони Ромилио, палеонтолог]:

«Этот период относится к позднему триасу. И у нас вообще нет окаменелостей динозавров, живших в тот геологический период на территории Австралии».

[Брюс Раннегар, почётный профессор Университета Квинсленда]:

«Было очень неожиданно узнать, что это самое древнее свидетельство существования динозавров в Австралии».

Теперь находка хранится в музее Квинсленда.

Короткая ссылка на эту страницу: