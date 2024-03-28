Гигантские пасхальные яйца, расписанные в стиле наивной живописи, украсили город в Хорватии

Гигантские пасхальные яйца с идиллическими пейзажами украсили площадь в хорватском городе Копривница. Это и праздничный атрибут,..
Дата загрузки: 2024-03-28
Пасхальные яйца расписали трое художников из села Хлебине.[Златко Штефичек, художник]:
«Вместе мы расписали более 120 пасхальных яиц. Некоторые высотой почти два метра, и есть несколько поменьше, высотой в полметра».
На каждом яйце изображены несколько сценок. Художники работают вместе над каждым произведением искусства.[Златко Штефичек, художник]:
«Эти пасхальные яйца раскрашены яркими, почти кричащими красками, что ассоциируется с наивным искусством. На яйцах изображены разные сценки из жизни: сельские развлечения, охота, рыбалка, зимний пейзаж и многое другое».
Пасхальные яйца из Хлебине также отправляют в Будапешт, Варшаву, Берлин, Вену и даже в Нью-Йорк. Выставляют их к празднику и во многих городах Хорватии.
Хлебинская школа зародилась в 30-х годах прошлого века. Расцвета достигла в середине 50-х.
В этом году католическая Пасха приходится на 31 марта, а православная – на 5 мая.
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