Гигантские пасхальные яйца с идиллическими пейзажами украсили площадь в хорватском городе Копривница. Это и праздничный атрибут,..

Гигантские пасхальные яйца, расписанные в стиле наивной живописи, украсили город в Хорватии

Гигантские пасхальные яйца с идиллическими пейзажами украсили площадь в хорватском городе Копривница. Это и праздничный атрибут, и дань уважения хлебинской школе живописи, известной как наивное искусство.

Пасхальные яйца расписали трое художников из села Хлебине.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Златко Штефичек, художник]:«Вместе мы расписали более 120 пасхальных яиц. Некоторые высотой почти два метра, и есть несколько поменьше, высотой в полметра».

На каждом яйце изображены несколько сценок. Художники работают вместе над каждым произведением искусства.

[Златко Штефичек, художник]:«Эти пасхальные яйца раскрашены яркими, почти кричащими красками, что ассоциируется с наивным искусством. На яйцах изображены разные сценки из жизни: сельские развлечения, охота, рыбалка, зимний пейзаж и многое другое».

Пасхальные яйца из Хлебине также отправляют в Будапешт, Варшаву, Берлин, Вену и даже в Нью-Йорк. Выставляют их к празднику и во многих городах Хорватии.

Хлебинская школа зародилась в 30-х годах прошлого века. Расцвета достигла в середине 50-х.

В этом году католическая Пасха приходится на 31 марта, а православная – на 5 мая.

Короткая ссылка на эту страницу: