Премьер-министр Гаити подал в отставку на фоне насилия в стране

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку. Её признало Карибское сообщество (КАРИКОМ). Представители этого торгово-экономического союза, а также официальные лица США 11 марта встретились на Ямайке. В переговорах дистанционно участвовал и Анри. Сейчас он находится в Пуэрто-Рико, поскольку из-за беспорядков в столице не может вернуться в страну.

Анри покинет пост главы правительства после формирования переходного президентского совета, который назначит временного премьер-министра.

Отставки Анри требовали бандитские формирования, которые активизировались 29 февраля. В это время премьер полетел с визитом в Кению, чтобы договориться о помощи в борьбе преступными группировками.

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На фоне переговоров представителей КАРИКОМ с угрозами выступил главарь альянса вооружённых гаитянских банд Джимми Шеризье по кличке Барбекю. Он заявил, что банды устроили «кровавую революцию». Её цель – свергнуть Ариэля Анри и избрать новое правительство. Он также пригрозил расправой владельцам отелей, в которых скрываются политики из правительства Анри. Шеризье обещал устроить хаос в стране и в том случае, если международное сообщество будет придерживаться выбранной тактики в отношении ситуации в Гаити.

Между тем глава МВД Кении заявил, что его страна готова отправить в Гаити 1000 полицейских. Они будут возглавлять многонациональную миссию, которая поможет навести порядок в островном государстве. Помимо Кении, в ней будут участвовать правоохранители из Бангладеш, Барбадоса, Бенина, Чада и с Багамских островов.

ООН одобрила развёртывание миссии ещё в октябре. Но Верховный суд Кении запретил правительству страны отправлять в Гаити полицейских. Теперь же дал разрешение.

[Китуре Киндики, глава МВД Кении]:

«Был небольшой судебный спор. Этот вопрос теперь решён. Суд объяснил, что нам надо заключить соглашение с Гаити. Мы его подписали примерно неделю назад. Так что сейчас мы готовимся к развёртыванию сил полиции».

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Соединённые Штаты выделят на поддержку многонациональной миссии дополнительные 100 миллионов долларов. Таким образом общая сумма достигнет 300 миллионов. Ещё 33 миллиона пойдут на гуманитарную помощь гаитянским гражданам. На эти деньги купят продукты и медикаменты.

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