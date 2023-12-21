США и Венесуэла обменялись заключёнными

США передали Венесуэле дипломата Алекса Сааба – соратника президента Николаса Мадуро. В ответ Каракас отправил на родину десять американских граждан, находившихся в заключении в латиноамериканской стране. Среди них – беглец по кличке «Толстый Леонард».

Обмен произошёл на фоне потепления отношений между США и Венесуэлой. Как сообщается, президент Джо Байден заявил о том, что ему пришлось принять непростое решение. Он освободил Сааба, которого в Америке обвинили в отмывании сотен миллионов долларов в пользу Каракаса.

В обмен в Вашингтон поехал бежавший из-под домашнего ареста в США оборонный подрядчик из Малайзии Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу «Толстый Леонард». Он фигурант одного из крупнейших коррупционных скандалов в военно-морском флоте США.

В рамках сделки власти Венесуэлы также освободили из-под стражи 20 политзаключённых, а ещё пообещали провести честные выборы.

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Договорённости об обмене удалось достичь при посредничестве Катара.

В октябре США согласились ослабить нефтяные и газовые санкции в отношении Венесуэлы. В обмен на это Венесуэла обещала снять запрет баллотироваться в президенты для лидера оппозиции Марии Корины Мачадо. Однако этого пока так и не произошло.

Выборы в Венесуэле намечены на 2024 год.

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