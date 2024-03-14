Конгресс США принял закон, который может запретить TikTok Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который даёт китайской компании ByteDance около шести месяцев.. Дата загрузки: 2024-03-14

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Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который даёт китайской компании ByteDance около шести месяцев на то, чтобы продать американские активы TikTok. Приложением для коротких видео пользуется около 170 миллионов американцев. Если его материнская компания откажется от продажи, то на территории США соцсеть запретят.

За законопроект проголосовало 352 законодателя, против – 65.









[Майк Галлахер, конгрессмен от Республиканской партии]:«TikTok представляет угрозу нашей национальной безопасности, поскольку он принадлежит компании ByteDance. А она выполняет указания коммунистической партии Китая. Мы знаем это, поскольку об этом говорит само руководство ByteDance и поскольку этого требует китайское законодательство». [Раджа Кришнамурти, конгрессмен от Демократической партии]:

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«TikTok заявил, что его данные недоступны властям Китая и сотрудникам ByteDance. Но это ложь. Сотрудники из Китая регулярно получают доступ к этим данным. Даже без ведома сотрудников TikTok USA».

В прошлом году госчиновникам США сказали удалить TikTok со всех компьютеров и телефонов, которыми они пользуются. При этом в законопроекте отмечалось, что это правило распространяется на любые приложения компании ByteDance.

Схожий запрет также ввели правительства Канады и ещё нескольких стран. Они опасаются, что TikTok связан с властями КНР и может передавать им данные пользователей.

В Вашингтоне растёт беспокойство по поводу высокотехнологичного шпионажа со стороны КНР: от подключённых к сети электромобилей до современных чипов искусственного интеллекта и даже китайских кранов в американских портах.

Впрочем, в Сенате судьба законопроекта по запрету TioTok пока туманна. Там большинство голосов у демократов. А они выступают за другой подход к регулированию иностранных приложений, которые представляют угрозу национальной безопасности.