Мигранты, не боясь нового закона Техаса, продолжают проникать в США Нелегальные мигранты по-прежнему пытаются любыми путями попасть из Мексики в США. Американские военные развернули очередную группу.. Дата загрузки: 2024-04-04

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Нелегальные мигранты по-прежнему пытаются любыми путями попасть из Мексики в США. Американские военные развернули очередную группу искателей лучшей жизни.

Мигранты, дождавшись ночи, перерезали проволоку в заграждении и проникли на территорию Техаса. Их тут же увидел патруль. Нарушителей вернули обратно. Они ушли к реке, где, вероятно, будут ждать новой возможности перейти границу.

Мигрантов не останавливает даже то, что новый антимиграционный закон Техаса может вскоре вступить в силу. Закон был принят в декабре прошлого года. Он наделяет полицию полномочиями задерживать нелегальных мигрантов и позволяет судьям принимать решение об их депортации. При этом предполагается высылать в Мексику мигрантов любой национальности, поскольку в США они прибыли из этой страны. Тех, кто откажется подчиниться, могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.









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Закон должен был вступить в силу в начале марта. Но его оспорила в апелляционном суде администрация президента-демократа Джо Байдена. Она заявила, что обеспечивать соблюдение миграционного законодательства – это полномочия федерального правительства. Сторонники закона, в свою очередь, говорят, что Байден проводит слишком мягкую миграционную политику.

Апелляционный суд обратился в Верховный, и тот разрешил Техасу применять новый закон. Но вскоре это решение заблокировал суд низшей инстанции.

Против закона выступает и правительство Мексики. Оно уже направило в США свои аргументы, а также объяснения по поводу того, как закон может повлиять на отношение между соседними странами.

3 апреля в апелляционном суде пятого округа США прошло новое слушание дела. Когда коллегия из трёх судей вынесет решение, неизвестно. Но независимо от того, каким будет исход, окончательное решение, скорее всего, примет Верховный суд США.