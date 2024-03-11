Военные США эвакуировали персонал американского посольства из Гаити

Американские военные по воздуху эвакуировали сотрудников посольства США в Порт-о-Пренсе – столице Гаити. Пока из страны..

Американские военные по воздуху эвакуировали сотрудников посольства США в Порт-о-Пренсе – столице Гаити. Пока из страны вывезли только тех, кто выполняет задачи второстепенной важности. Кроме того, власти США усилили охрану посольства.

Эвакуация началась после очередной эскалации насилия. Вооружённые банды и так уже контролируют 80% города. Поздно вечером 8 марта они атаковали центр столицы, где находятся министерства, посольства, Верховный суд, резиденция президента, а также банки и отели. Бандиты подожгли здание МВД и обстреляли президентский дворец.

[Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона]:

«Мы изучаем варианты действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность нашего дипломатического персонала. Пока не принято никаких решений о возможном развёртывании военных».

Гаити также покинули посол Германии и другие европейские дипломаты. Пока они будут работать в соседней Доминиканской Республике. Власти зарубежных стран призывают своих граждан тоже уехать в безопасное место.

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Преступные группировки начали массированное наступление в конце февраля. В это время премьер-министр Ариэль Анри поехал в Кению договариваться о помощи в борьбе с бандитами. Лидер боевиков призвал свергнуть премьера. Бандиты начали брать штурмом полицейские участки, попытались взять под контроль международный аэропорт, а также атаковали две тюрьмы, после чего оттуда бежали тысячи заключённых.

В Порт-о-Пренсе ввели режим ЧП и комендантский час. Ариэль Анри не смог вернуться в страну из-за разгоревшегося насилия. Военные США заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию и помогать премьеру. Также они не станут посылать военных, чтобы поддержать гаитянскую полицию.

Между тем ООН в октябре прошлого года одобрила отправку в Гаити полиции из других стран. Многонациональную миссию должна была возглавить Кения. Пока отправить силовиков официально пообещали пять стран – Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бенин и Чад.

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