Израиль объявил, что ограничит импорт товаров из Турции. Это будет ответом на решение Анкары сократить экспорт..

Израиль обвинил Турцию в том, что она встала на сторону ХАМАС

Израиль объявил, что ограничит импорт товаров из Турции. Это будет ответом на решение Анкары сократить экспорт широкого спектра товаров в Израиль до тех пор, пока в секторе Газа не объявят прекращение огня. [Дэвид Менсер, спикер Управления национальной дипломатии]:«Президент Эрдоган, к сожалению, в очередной раз пожертвовал экономическими интересами народа Турции ради своей поддержки ХАМАС – убийц в секторе Газа, которые насиловали, убивали и оскверняли тела женщин, девочек, взрослых и сжигали детей заживо».

Министерство торговли Турции заявило, что меры будут применяться к экспорту продукции 54 различных категорий, включая железо, мрамор, сталь, цемент, алюминий, кирпич, удобрения, строительное оборудование, авиационное топливо и многое другое.

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[Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции]:«Эти меры, одобренные нашим уважаемым президентом, будут реализованы шаг за шагом без промедления. И эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня и не разрешит беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа».

Представитель Израиля на брифинге для прессы в Тель-Авиве сказал, что МИД страны разработал ответные меры.

[Дэвид Менсер, спикер Управления национальной дипломатии]:«Министр иностранных дел распорядился подготовить список продуктов, которые Израиль не будет экспортировать из Турции. МИД Израиля свяжется со штатами и организациями в США, чтобы остановить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции. Мы также обратимся к нашим друзьям в Конгрессе США, чтобы против Турции ввели санкции».

Ограничение экспорта – первая значительная мера Турции против Израиля с начала конфликта с ХАМАС 7 октября. Обе стороны также отозвали своих послов и с тех пор регулярно обмениваются критическими замечаниями.

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