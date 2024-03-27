Находка в Помпеях раскрывает секреты строительства древних римлян

Некоторые секреты строительства древних римлян раскрыли последние находки в Помпеях. При раскопках строительной площадки возрастом почти..

Некоторые секреты строительства древних римлян раскрыли последние находки в Помпеях. При раскопках строительной площадки возрастом почти 2000 лет обнаружили рабочие инструменты, плитки, кирпичи и груды камней, а также известь.

Учёные предполагают, что древние строители смешивали негашёную известь с песком, а воду добавляли непосредственно перед использованием. Начиналась реакция, и известь выделала тепло. Тёплый раствор высыхал быстрее, и это сокращало время строительства.

По мнению археологов, такой метод позволял возводить прочные конструкции.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это объясняет, почему древние римляне смогли построить великие амфитеатры, акведуки и другие сооружения, которые мы видим по всему древнему Средиземноморью. Маленький город Помпеи помогает нам понять великую Римскую империю».

А вот штукатурку для стен древние римляне делали тем же способом, который есть сейчас. То есть сначала гасили известь, а потом смешивали её с другими материалами.

Многие древнеримские здания и другие сооружения простояли уже более 2000 лет. Они долговечнее современных бетонных конструкций, которые разрушаются намного быстрее. Например, римский Пантеон прекрасно выдержал испытание временем, хотя его гигантский купол сделан из неармированного бетона.

Короткая ссылка на эту страницу: