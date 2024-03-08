fb pixel
Телеканал NTD

Древнейшие в Южной Америке наскальные рисунки нашли в аргентинской Патагонии

Древнейшие в Южной Америке наскальные рисунки нашли в аргентинской Патагонии

Наскальные рисунки возрастом 8200 лет обнаружили в аргентинской Патагонии. Они самые древние из всех найденных в..

Дата загрузки: 2024-03-08

Древнейшие в Южной Америке наскальные рисунки нашли в аргентинской Патагонии
Наскальные рисунки возрастом 8200 лет обнаружили в аргентинской Патагонии. Они самые древние из всех найденных в Южной Америке.

Открытие сделали аргентинские и чилийские археологи, когда исследовали пещеру Уэнулль-1. Её площадь – 630 квадратных метров. Здесь нашли почти 900 рисунков. Они сделаны в разное время.

[Гваделупе Ромеро Вильянуэва, археолог]:
«Мы датировали четыре рисунка в форме гребёнки чёрного цвета. Нарисовано углём. Это самые ранние наскальные рисунки в Южной Америке. Создание этих произведений искусства в пещере Уэнулль началось примерно 8000 лет назад и продолжалось, пока не сменились 130 поколений людей».

Находка отражает культуру и способы общения людей, которые населяли этот регион в период среднего голоцена. В то время здесь жили охотники-собиратели. По мнению учёных, с помощью рисунков они передавали друг другу важную информацию. Возможно, она помогала находить воду в засушливой и жаркой местности.

Учёных удивило такое обилие разнообразных рисунков в одной пещере. Сделаны они углём или с помощью красящих веществ разных растений. Абстрактные рисунки изображают людей, животных и птиц.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...