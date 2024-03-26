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Телеканал NTD

Банды подожгли парковки в столице Гаити: сгорели десятки машин

Банды подожгли парковки в столице Гаити: сгорели десятки машин

Вооружённые банды ночью подожгли несколько открытых парковок в Порт-о-Пренсе – столице Гаити. Сгорели десятки легковых автомобилей,а..

Дата загрузки: 2024-03-26

Банды подожгли парковки в столице Гаити: сгорели десятки машин
Вооружённые банды ночью подожгли несколько открытых парковок в Порт-о-Пренсе – столице Гаити. Сгорели десятки легковых автомобилей,а также грузовики и автобусы.

[работник парковки]:
«Мы ничего не могли сделать, ничего не могли сказать. Просто наблюдали».

[работник парковки]:
«Невозможно подсчитать количество сгоревших автомобилей. Парковка была забита машинами. На всей этой территории стояли машины».

Сейчас люди пытаются спасти хоть что-то уцелевшее.

[автомеханик]:
«Всё сгорело. Мы живём в очень плохое время. Это не жизнь. Здесь невозможно жить молодым людям, у которых есть профессия. Эта страна непригодна для жизни».

На территории некоторых парковок работали магазины и авторемонтные мастерские. Они тоже пострадали от пожара.

[владелица магазина]:
«Мне позвонили и сказали, что бандиты подожгли это место. В моём магазине было три морозильника и 30 коробок безалкогольных напитков. Я ничего не спасла. Всё сгорело».

Кроме того, бандиты подожгли склады с мебелью и матрасами, а также здание суда.

Вооружённые группировки в Порт-о-Пренсе ещё больше активизировались 29 февраля, когда премьер-министр Ариэль Анри уехал в Кению. Там договаривался о помощи в борьбе с бандитизмом.

Лидеры группировок потребовали отставки премьера. Они также атаковали международный аэропорт, а немногим позже взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы в стране. В итоге оттуда бежали 3700 заключённых.

12 марта Анри объявил, что уйдёт в отставку, когда будет создан переходный президентский совет. Бандиты продолжили нападения. Переходный совет пока не сформирован. Премьер-министр находится за границей.

Без переходного совета в Гаити не могут прибыть полицейские из Кении. Они должны возглавить многонациональную миссию по борьбе с бандитизмом. Пока гаитянские силовики должны полагаться только на собственные силы. Несколько дней назад они убили главарей двух крупных банд.
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