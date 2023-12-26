Мигранты продолжают путь к границе Мексики и США и ждут помощи от Байдена

Караван мигрантов продолжает шествовать через мексиканский штат Чьяпас. Многотысячная колонна выходцев из стран Центральной Америки и Карибского бассейна недавно покинула Тапачулу и направилась к границе США.

В Тапачуле мигранты пытаются получить транзитные визы, чтобы пересечь Мексику на общественном транспорте. Не дождавшись документов, они теряют терпение и идут пешком. Между тем мексиканские власти говорят, что таких виз просто не выдают.

Мигранты считают, что правительство США обязано о них позаботиться.

[мигрант из Гондураса]:

«Президент США должен помочь нам, мигрантам. На самом деле, некоторые из нас приезжают в США только на пять, шесть или семь лет, а затем возвращаются в свою страну. По этой причине мы требуем, чтобы Джо Байден нам помог».

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Этот караван мигрантов стал самым многочисленным с июня прошлого года. По оценкам властей, в нём 6000 человек. Люди идут по одиночке и целыми семьями. Останавливаются на отдых в каком-нибудь городе. Потом встают в четыре утра и продолжают путь, пока не становится слишком жарко.

[мигрант Гондураса]:

«Мы много прошли пешком. Честно говоря, не знаю, сколько километров. Моя дочь больше не может идти. Я несу её на руках, потому что ей нужен отдых. Ей всего три года, и она больна».

Мексиканские власти подсчитали, что с января по ноябрь в страну попали 680 тысяч мигрантов. В основном они направляются к границе с Соединёнными Штатами. За последний год американские пограничники провели более двух миллионов задержаний за незаконные попытки попасть на территорию США.

Недавно президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что ужесточит меры по сдерживанию нелегальной миграции. До этого он получил чёткий сигнал от властей США, которые ненадолго закрыли два жизненно важных железнодорожных пограничных перехода в Техасе. Это поставило под угрозу перевозку грузов из Мексики в США. Также задержались поставки американского зерна, которое идёт на корм скоту в Мексике.

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