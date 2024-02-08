Старинная церковь показалась из-под воды на юге Мексики

Старинная церковь вновь показалась из-под воды в штате Оахака на юге Мексики. Храм возвели в XVI..
Дата загрузки: 2024-02-08
Теперь же в этом регионе стоит засуха, и водохранилище мелеет. Уровень воды снизился почти вдвое.
[местный житель]:
«Когда показывается эта церковь, мы начинаем думать о засухе, поскольку воды становится меньше. Мы рыбаки и знаем, что улов будет скудный. Это приносит трудности. Когда воды достаточно, появляется много мест, где можно порыбачить».
Местные жители также готовятся к плохому урожаю.
[местный житель]:
«Дождей теперь немного, поэтому всё будет плохо расти. Пожилые люди в молодости собирали по два урожая. Теперь вырастает меньше».
Доминиканский храм показывается из-под воды не в первый раз. Так было в 2019-м, а в 2017-м он обнажился полностью. Тогда водохранилище почти пересохло.
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