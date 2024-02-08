fb pixel
Телеканал NTD

Старинная церковь показалась из-под воды на юге Мексики

Старинная церковь показалась из-под воды на юге Мексики

Старинная церковь вновь показалась из-под воды в штате Оахака на юге Мексики. Храм возвели в XVI..

Дата загрузки: 2024-02-08

Старинная церковь показалась из-под воды на юге Мексики
Старинная церковь вновь показалась из-под воды в штате Оахака на юге Мексики. Храм возвели в XVI веке монахи-доминиканцы. В 60-х годах прошлого столетия здесь построили плотину. Образовалось искусственное озеро. Церковь ушла под воду.

Теперь же в этом регионе стоит засуха, и водохранилище мелеет. Уровень воды снизился почти вдвое.

[местный житель]:
«Когда показывается эта церковь, мы начинаем думать о засухе, поскольку воды становится меньше. Мы рыбаки и знаем, что улов будет скудный. Это приносит трудности. Когда воды достаточно, появляется много мест, где можно порыбачить».

Местные жители также готовятся к плохому урожаю.

[местный житель]:

«Дождей теперь немного, поэтому всё будет плохо расти. Пожилые люди в молодости собирали по два урожая. Теперь вырастает меньше».

Доминиканский храм показывается из-под воды не в первый раз. Так было в 2019-м, а в 2017-м он обнажился полностью. Тогда водохранилище почти пересохло.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...