fb pixel
Телеканал NTD

Петропавловск в Казахстане остаётся частично затопленным, тысячи людей эвакуированы

Петропавловск в Казахстане остаётся частично затопленным, тысячи людей эвакуированы

Город Петропавловск на севере Казахстана остается частично затопленным. Он стоит на реке Ишим – притоке Иртыша...

Дата загрузки: 2024-04-16

Петропавловск в Казахстане остаётся частично затопленным, тысячи людей эвакуированы
Город Петропавловск на севере Казахстана остается частично затопленным. Он стоит на реке Ишим – притоке Иртыша.

Реки в районе северного Казахстана и Уральского федерального округа России разлились из-за паводков после обильных снегопадов, к которым прибавились проливные дожди.

Речь о притоках Оби, которая берёт своё начало в горах Алтая на юге Сибири и впадает в Северный Ледовитый океан.

Жители Казахстана говорят, что подобного бедствия тут не помнят.

[Татьяна Искакова, жительница Магистрального]:
«В этом году тоже талой воды очень много было. Сначала ходили, вроде было спокойно. Думали, пройдёт. Но вода прибывает и прибывает».

Петропавловск – административный центр Северо-Казахстанской области. Здесь затоплена почти 1000 домов. Эвакуированы более 5000 местных жителей. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Сергеевское водохранилище заполнено на 159%. При этом уровень воды достиг пика и начал постепенно снижаться. На это потребуется несколько дней.

В целом наводнение на севере Казахстана и в Уральском федеральном округе России вынудило покинуть свои дома более 125 тысяч человек.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...