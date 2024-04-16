Петропавловск в Казахстане остаётся частично затопленным, тысячи людей эвакуированы

Город Петропавловск на севере Казахстана остается частично затопленным. Он стоит на реке Ишим – притоке Иртыша...
Дата загрузки: 2024-04-16
Реки в районе северного Казахстана и Уральского федерального округа России разлились из-за паводков после обильных снегопадов, к которым прибавились проливные дожди.
Речь о притоках Оби, которая берёт своё начало в горах Алтая на юге Сибири и впадает в Северный Ледовитый океан.
Жители Казахстана говорят, что подобного бедствия тут не помнят.[Татьяна Искакова, жительница Магистрального]:
«В этом году тоже талой воды очень много было. Сначала ходили, вроде было спокойно. Думали, пройдёт. Но вода прибывает и прибывает».
Петропавловск – административный центр Северо-Казахстанской области. Здесь затоплена почти 1000 домов. Эвакуированы более 5000 местных жителей. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
Сергеевское водохранилище заполнено на 159%. При этом уровень воды достиг пика и начал постепенно снижаться. На это потребуется несколько дней.
В целом наводнение на севере Казахстана и в Уральском федеральном округе России вынудило покинуть свои дома более 125 тысяч человек.
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