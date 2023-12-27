Йеменские ополченцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность за ракетную атаку на контейнеровоз в Красном море,..

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно и запуск дронов по Израилю

Йеменские ополченцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность за ракетную атаку на контейнеровоз в Красном море, а также за попытку атаковать Израиль с помощью дронов.

MSC Mediterranean Shipping заявила, что в результате атаки на её корабль United VIII экипаж не пострадал. Судно шло из Саудовской Аравии в Пакистан.

Представитель хуситов также заявил об отправке дронов в Эйлат и другие районы Израиля, которые он назвал оккупированной Палестиной. Были ли поражены какие-либо цели, он не сообщил.

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[Яхья Сареа, военный представитель хуситов]:

«Вооруженные силы Йемена (хуситы) подтверждают свою постоянную поддержку палестинского народа в рамках своих религиозных, моральных и гуманитарных целей. Они будут продолжать свои операции в Красном и Аравийском морях против израильских кораблей».

Израиль сообщил, что его самолёт перехватил вражескую воздушную цель в районе Красного моря. Израильские военные также говорят, что нападения хуситов – это акты терроризма со стороны Ирана.

[Даниэль Хагари, представитель израильской армии]:«Эти враждебные действия направлены не только против Израиля. Нападения в море на корабли, не имеющие связи с Израилем – акт иранского терроризма, осуществлённого хуситами. И это глобальная проблема».

Хуситы контролируют большую часть Йемена, включая столицу. С октября они атаковали коммерческие суда в Красном море, которые, по их словам, имели связи с Израилем или направлялись в Израиль.

В свете нападений Соединённые Штаты объявили о создании международной группы патрулирования, которая должна обеспечить безопасность в Красном море. Тем не менее, несколько судоходных компаний приостановили перевозки по водным путям Красного моря. Вместо этого они выбрали более продолжительное путешествие вокруг Африки.

Хуситы обещают продолжать свои атаки до тех пор, пока Израиль не остановит военную операцию в секторе Газа. Они также предупреждают, что атакуют военные корабли США, если они сами станут объектом нападения.

Вашингтон в последнее время открыто оказывает давление на Израиль, чтобы тот свёл войну к более целенаправленным операциям или рейдам на лидеров ХАМАС.

Но во вторник главный генерал Израиля заявил, что война будет продолжаться «много месяцев».

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