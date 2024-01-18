США внесли хуситов в Йемене в список террористических группировок

Хуситы в Йемене в среду хоронили четверых боевиков, убитых в результате недавних авиаударов США. Между тем,..

Хуситы в Йемене в среду хоронили четверых боевиков, убитых в результате недавних авиаударов США.

Между тем, Вашингтон включил поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев в список террористических организаций. Теперь в отношении хуситов введут жёсткие санкции, которые отрежут их от финансирования и поставок оружия. Именно благодаря этой помощи они атаковали суда на жизненно важных морских путях Красного моря.

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[Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США]:«Мы приняли эти меры из-за их постоянных, безрассудных и неизбирательных нападений на суда, следующие транзитом через Красное море и Аденский залив. Эти атаки – яркий пример терроризма, нарушения международного права, а также серьёзная угроза для жизни людей и для международной торговли».

Представитель хуситов назвал это «шантажом», а также американской и британской «агрессией» против Йемена.

Ополченцы-хуситы совершают нападения на корабли в регионе с ноября. Это замедлило международную торговлю и обеспокоило западные страны.

Хуситы заявляют, что действуют из солидарности с палестинцами. Их атаки нацелены на маршрут, на который приходится около 15% мирового судоходства и который действует как жизненно важный канал между Европой и Азией.

Выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, министр иностранных дел Ирана заявил, что безопасность судоходства в Красном море связана с ситуацией в секторе Газа.

Джон Кирби отверг это утверждение.

[Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности]:«Все их аргументы, что речь идёт о войне в Газе… – это как вбивать кол в соломенное чучело. Это бессмыслица».

Недавно США и их союзники начали операцию по защите судов в Красном море. Они также нанесли ракетные удары с воды и воздуха по объектам хуситов. В ответ Иран выпустил ракеты по соседним Ираку и Пакистану. Удары, по словам Тегерана, были нацелены на израильские базы.

К слову, предыдущий президент США Дональд Трамп уже вносил хуситов в список террористов. Однако Джо Байден это решение отменил.

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