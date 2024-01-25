Боевики-хуситы изгоняют из Йемена американцев и британцев

Боевики-хуситы, контролирующие основную часть Йемена, изгоняют американских и британских сотрудников ООН и гуманитарных организаций. Им дали..

Боевики-хуситы, контролирующие основную часть Йемена, изгоняют американских и британских сотрудников ООН и гуманитарных организаций. Им дали месяц, чтобы покинуть страну. Об этом говорится в документе, который зачитал официальный представитель группировки.

Как говорят боевики, это решение стало ответом на ракетные удары США, Великобритании и других союзников по объектам хуситов в Йемене.

Сейчас западные страны проводят операцию в Красном море по защите коммерческих судов от нападений йеменских боевиков, получающих поддержку Ирана. Они также совершают удары по целям хуситов, чтобы снизить их способность

нарушать мировое судоходство.

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Недавно правительство США также вернуло хуситов в список террористических группировок. А представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что удары по объектам хуситов дали положительные результаты.

Сами боевики говорят, что нападают на суда в знак солидарности с палестинцами, которых атакует Израиль. Это их самое недавнее заявление. Они сообщили, что нанесли удары по нескольким американских военным кораблям в Аденском заливе и Баб-эль-Мандабе баллистическими ракетами.

Как сообщила компания Maersk, взрывы вынудили развернуться два корабля, эксплуатируемых её дочерней компанией в США и перевозивших американские военные грузы.

В заявлении хуситов иностранным компаниям также предписывают не нанимать американских и британских граждан.

Посольство США сказало, что ему известно о письме, но оно не может выступать с заявлениями от имени ООН или гуманитарных организаций в Йемене.

В посольстве Великобритании говорят, что его персонал ещё не получал распоряжения покинуть страну, и что миссия находится в тесном контакте с ООН по этому вопросу.

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