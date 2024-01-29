Трое американских военных убиты в результате атаки дрона в Иордании

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании недалеко от границы с Сирией. В результате трое военнослужащих..

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании недалеко от границы с Сирией. В результате трое военнослужащих погибли, ещё 25 получили ранения.

Президент Джо Байден заявил, что за этим стоят вооружённые группировки, которые действуют в Ираке и Сирии и получают поддержку Ирана.

Это первый случай гибели американских военных в регионе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Несмотря на то, что с тех пор американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались нападениям, о гибели военных до этого инцидента не сообщалось.

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Правительство Иордании выразило Вашингтону соболезнования, а также пожелало раненым скорейшего выздоровления.

Кроме того, страна сказала, что продолжит противостоять угрозе терроризма и контрабанде наркотиков и оружия через сирийскую границу в Иорданию.

Ранее страна попросила США и другие дружественные государства предоставить ей необходимые военные системы и оборудование для укрепления безопасности границ.

Эксперты по обороне говорят, что США вскоре ответят на атаку беспилотника.

[Эллисон Макманус, эксперт по обороне]:«Это вызовет ответную реакцию. Станет ли это переломным моментом перед гораздо более широкой эскалацией, будет зависеть от характера этой реакции».

Хотя Соединённые Штаты до сих пор придерживаются официальной линии, согласно которой Вашингтон не ведёт войну в регионе, они принимают ответные меры против поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии и наносят удары по военным силам йеменских хуситов.

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