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Телеканал NTD

В Таиланде начались широкомасштабные наводнения

В Таиланде начались широкомасштабные наводнения

  Масштабные наводнения начались в Таиланде. Как сообщают местные СМИ, этому предшествовали несколько дней проливных дождей...

Дата загрузки: 2023-12-28

В Таиланде начались широкомасштабные наводнения

 

Масштабные наводнения начались в Таиланде. Как сообщают местные СМИ, этому предшествовали несколько дней проливных дождей. Страдают южные регионы.

В провинции Наратхиват реки вышли из берегов и затопили дороги. По некоторым из них теперь не проехать.

О человеческих жертвах не сообщается, но страдают тысячи домохозяйств. Местным жителям власти посоветовали переместить имущество на возвышенности.

От наводнений также пострадали три медицинских учреждения в Наратхивате. Однако позже они восстановили работу.

Правительство Таиланда распорядилось, чтобы армия и Министерство здравоохранения оказали помощь пострадавшим.

При этом Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий при сотрудничестве с местными властями продолжает работать над тем, чтобы как можно быстрее осушить затопленные районы.
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