В Таиланде начались широкомасштабные наводнения

Масштабные наводнения начались в Таиланде. Как сообщают местные СМИ, этому предшествовали несколько дней проливных дождей...
Дата загрузки: 2023-12-28
Масштабные наводнения начались в Таиланде. Как сообщают местные СМИ, этому предшествовали несколько дней проливных дождей. Страдают южные регионы.
В провинции Наратхиват реки вышли из берегов и затопили дороги. По некоторым из них теперь не проехать.
О человеческих жертвах не сообщается, но страдают тысячи домохозяйств. Местным жителям власти посоветовали переместить имущество на возвышенности.
От наводнений также пострадали три медицинских учреждения в Наратхивате. Однако позже они восстановили работу.
Правительство Таиланда распорядилось, чтобы армия и Министерство здравоохранения оказали помощь пострадавшим.
При этом Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий при сотрудничестве с местными властями продолжает работать над тем, чтобы как можно быстрее осушить затопленные районы.
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