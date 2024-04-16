Наводнения вызвали хаос в Афганистане и Пакистане

Смертоносные наводнения обрушились на Афганистан и Пакистан. Бедствие вызвали муссонные ливни. В Афганистане сообщается, по меньшей..

Смертоносные наводнения обрушились на Афганистан и Пакистан. Бедствие вызвали муссонные ливни.

В Афганистане сообщается, по меньшей мере, о 33 погибших. Ещё 27 человек пострадали.

Это провинция Нангархар на востоке страны. Потоки воды пронеслись по деревням. Люди пытаются найти что-то уцелевшее.

[житель Афганистана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В 3 часа ночи началось наводнение, и в этом помещении утонули три козла. Люди вытаскивают из грязи своих животных и имущество. У всех огромные потери. Стены домов разрушены, нужно всё снова отстраивать». [житель Афганистана]:

«Почти 200 домов под угрозой затопления. Деревни в районе Лалпур, вплоть до села Шакоти, все под угрозой затопления. Наводнения обычно приходят ночью и уничтожают животных и людей».

Сильно пострадал и урожай.

[житель Афганистана]:

«Около 80 гектаров сельскохозяйственных угодий в этом селе уничтожило наводнение. Урожай был почти готов к сбору, но теперь целиком пропал».

А это Пакистан. Здесь жертвами стихии стали не менее 36 человек. В том числе 21 человека убило молнией, включая семерых детей.

Страдают провинции Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан и Пенджаб.

[житель Пакистана]:

«Последние несколько дней шёл дождь, и сейчас он перерос в наводнение. Дожди нанесли большой ущерб домам и другому имуществу. Правительство должно предоставить помощь людям». [житель Пакистана]:

«Разрушительное наводнение повлияло на этот район не только финансово: погибло также много людей. В результате наводнения погибли животные и уничтожены посевы. Прошу власти и спасательные службы немедленно приехать и помочь, поскольку многие люди до сих пор не могут попасть в безопасные места».

При этом прогнозы синоптиков неутешительные. В ближайшие дни на западе Пакистана и в провинции Белуджистан ожидаются ещё более сильные дожди.

Короткая ссылка на эту страницу: