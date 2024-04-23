Жителей тайваньского уезда Хуалянь снова ждала бессонная ночь. В регионе на востоке острова зафиксировали десятки подземных..

Афтершоки на Тайване и сильные наводнения в Китае

Жителей тайваньского уезда Хуалянь снова ждала бессонная ночь. В регионе на востоке острова зафиксировали десятки подземных толчков.

При этом накренились два здания, которые были повреждены и расселены после сильного землетрясения 3 апреля. Тайваньские метеорологи сообщают, что нынешние подземные толчки – это его афтершоки. Они начались после обеда в понедельник, и с тех пор их было 200.

Впрочем, разрушения незначительные, и сообщений о пострадавших не поступало.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Подземные толчки всю ночь ощущались и в столице Тайбэе. При том, что самый сильный был магнитудой 6,3. Жители мегаполиса в основном сохраняют спокойствие.

[житель Тайбэя]:

«Со временем мы привыкаем к ощущению землетрясений и обычно думаем, что и на этот раз с нами всё будет в порядке. Так что мы продолжаем жить нормальной жизнью».

Напомним, 3 апреля в Хуаляне произошло землетрясение магнитудой 7,2. Тогда погибло не менее 14 человек. С тех пор в целом зафиксировали более 1000 афтершоков.

Землетрясения на Тайване бывают довольно часто. Остров расположен недалеко от стыка двух тектонических плит.

А это уже Китай. Здесь от сильных наводнений страдает южная провинция Гуандун. Начались они после не по сезону обильных и продолжительных дождей.

Реки вышли из берегов. Некоторые дома затоплены по верхние этажи. В бедственном положении находятся около 40 тысяч человек. Государственные СМИ КНР сообщают о нескольких погибших и пропавших без вести.

Сильно пострадали и сельскохозяйственные угодья.

[Хуан Цзинжун, фермер из Цинхуана]:

«Раньше я сажал здесь рис, но теперь всё затоплено и не подлежит восстановлению».

Этот фермер говорит, что из-за наводнения потерял более ста тысяч юаней, это почти 14 тысяч долларов США.

[Хуан Цзинжун, фермер из Цинхуана]:

«В этом году на нас никто не обращает внимания. Власти не пришли на помощь».

Юг Китая страдает от сильных наводнений каждое лето. Но в этом году бедствия начались намного раньше, и, как ожидается, будут продолжаться. При этом ранее власти заявляли, что создали здесь мощную оборону от нашествия «большой воды». Нынешние наводнения уже поставили под вопрос её дееспособность.

Короткая ссылка на эту страницу: