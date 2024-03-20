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Сильные наводнения на севере Ирака: есть погибшие

Сильные наводнения на севере Ирака: есть погибшие

На этих кадрах – разгул стихии в городе Дахук на севере Ирака. Внезапные наводнения вызвал сильный..

Дата загрузки: 2024-03-20

Сильные наводнения на севере Ирака: есть погибшие

На этих кадрах – разгул стихии в городе Дахук на севере Ирака. Внезапные наводнения вызвал сильный ливень. Вода бушевала по всему городу, оставив после себя грязь и мусор в жилых домах и на предприятиях.

Сообщается о двоих погибших. По данным иракских СМИ, люди оказались в ловушке в своём автомобиле, и когда пытались выбраться, их унесло течением.

Также повреждены десятки домов.

[житель Дахука]:

«Я был в доме, и пришла большая волна воды. Когда весь первый этаж затопило, мы побежали на второй этаж. Приехала техника, и слава Богу, они нас спасли. У нас никто не погиб, только материальный ущерб».

Одноимённая провинция Дахук, где находится город, расположена в горах. Её губернатор призвал жителей региона не покидать своих домов и не совершать путешествий без острой необходимости.
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