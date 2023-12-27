Не менее 140 человек погибли в результате нападений на фермеров в Нигерии

Не менее 140 человек погибли в ходе вооружённых нападений на деревни в нигерийском штате Плато. Атаки..
Дата загрузки: 2023-12-27
Не менее 140 человек погибли в ходе вооружённых нападений на деревни в нигерийском штате Плато. Атаки длились два дня. Мишенью стали 17 деревень. Нападавшие поджигали дома, автомобили и мотоциклы. Предположительно фермеров атаковали скотоводы народности фулани, которые ведут полукочевой образ жизни.
[медсестра]:
«Этого ребёнка принёс его отец. Он объяснил нам, что на их деревню напали. Это деревня Чара в Боккосе».
По словам очевидцев, нападавшие использовали огнестрельное оружие и мачете. Кристиан выжил чудом.
[Кристиан Эммануэль, пострадавший]:
«Они погнались за мной, и я побежал, но меня догнали и ранили. Я упал и начал просить о пощаде, но они сказали, что не пощадят. Тогда я стал их умолять, но они снова в меня выстрелили. Я притворился мёртвым, а они забрали моё оружие и ушли».
Некоторые жители пострадавших деревень сказали, что службы безопасности отреагировали только через 12 часов. Официально подтвердить эту информацию не удалось, но о такой медленной реакции на подобные конфликты сообщали и раньше.
Президент Нигерии назвал вооружённое нападение примитивным и жестоким. Он поручил полиции найти виновных. Однако после таких атак редко кого-либо арестовывают.
Столкновения между скотоводами-мусульманами и фермерами-христианами длятся десятилетия. Это не этнический и не религиозный конфликт. Камнем преткновения стала нехватка плодородных земель. Из-за опустынивания на севере Нигерии племена скотоводов перемещаются в северо-западные и центральные районы страны и пытаются отбить земли у фермеров. В результате столкновений каждый год погибают сотни людей.
Нападение в штате Плато стало самым смертоносным с 2018 года, когда в Центральной Нигерии погибло 200 человек.
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