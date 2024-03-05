Люди ждут помощи: сильное наводнение в Аргентине

Это аргентинский город Корриентес в одноимённой провинции на северо-востоке страны. Уже несколько дней он частично затоплен...
Дата загрузки: 2024-03-05
Это аргентинский город Корриентес в одноимённой провинции на северо-востоке страны. Уже несколько дней он частично затоплен.
[местная жительница]:
«Многие наши соседи потеряли всё – все свои вещи. Если снимете внутри дома, то увидите, что там ничего нет».
Наводнение вызвали сильные ливни, которые обрушились на регион в минувшие выходные.
В городе выпало 300 миллиметров осадков. Власти назвали это худшей климатической катастрофой в истории Корриентеса.
Местные жители жалуются, что помощи от правительства так и не дождались.
[местный житель]:
«Сюда никто не приезжает. Власти провинции никак не помогают. Нет никакой помощи. Люди были под водой, и никто не пришёл на помощь. Никто ничего не делает. Это плохо».
В целом из-за наводнения в провинции Корриентес эвакуировали более 800 человек.
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