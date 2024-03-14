Дождь шёл 9 дней: Ла-Пас страдает от наводнений

Ла-Пас – столица Боливии и самый высоко расположенный административный центр в мире – страдает от продолжительных..

[Хуан Пабло Пальма, сотрудник мэрии Ла-Паса]:

«Такого мы не видели почти 80 лет, а теперь за короткое время случилось два таких события. Также необычны девять дней дождя подряд. За эти девять дней дождь не останавливался ни на минуту». [Хосе Альварес, майор полиции]:

«Скажем так, жестокость природы с сильными дождями – процесс периодический. Мы приняли меры предосторожности и возвели стены. Однако вчерашнее превзошло все ожидания, и река затопила этот район». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Вчера вечером местные власти предупредили, что нужно быть начеку, поскольку с 10 вечера до 3 ночи будут идти проливные дожди. В нашу реку Ла-Пас впадают все остальные реки».

Ла-Пас – столица Боливии и самый высоко расположенный административный центр в мире – страдает от продолжительных сильных ливней. В воскресенье здесь объявили чрезвычайное положение. Перед этим разлившиеся реки разрушили много домов, и один человек погиб.

Муниципальные рабочие убирают грязь вдоль разлившейся реки Ла-Пас. Поднявшая вода смыла пешеходную дорожку, местные жители пробираются по грязи. Люди также пытаются навести порядок в своих дворах.

Президент Боливии Луис Арсе пообещал направить тяжёлую технику и военных, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.

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