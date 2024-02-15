200 лет назад английский палеонтолог Уильям Бакленд описал первого нептичьего динозавра и дал ему официальное научное..

Как за 200 лет развилась наука о динозаврах

[Стив Брусатт, палеонтолог из Эдинбургского университета]:

«Это событие положило начало нашему культурному увлечению динозаврами. Оно продолжается и сегодня».

200 лет назад английский палеонтолог Уильям Бакленд описал первого нептичьего динозавра и дал ему официальное научное название – мегалозавр. Кости и огромная челюсть доисторического ящера были найдены недалеко от Оксфорда.

Слово динозавр появилось только в 40-х годах XIX века. Что же учёные узнали о вымерших ящерах за прошедшие столетия? Они выяснили, что динозавры появились на планете примерно 230 миллионов лет назад, а через 160 миллионов лет в мезозойскую эру исчезли. Сейчас науке известны более 2000 видов доисторических рептилий.

Во второй половине прошлого века произошёл так называемый динозавровый ренессанс. У исследователей стали меняться представления о динозаврах. В частности, они предположили, что ящеры могли быть активнее, чем считалось. Также учёные узнали, что существовали не только гигантские динозавры, но и совсем маленькие.

[Стив Брусатт, палеонтолог из Эдинбургского университета]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Самые мелкие были меньше голубей, самые большие – тяжелее самолёта Boeing 737. Но многие вообще были не похожи на рептилий. У многих были перья, а у некоторых были крылья. <…> И такие окаменелости ошеломили бы Бакленда. Это показывает, насколько сильно изменилось наше восприятие динозавров за последние 200 лет».

Вымирание динозавров – для учёных по-прежнему загадка. Гипотез выдвигали множество. Лет десять назад большинство исследователей пришли к мнению, что причиной стало падение Чикшулубского метеорита на полуострове Юкатан в Мексике. От удара астероида образовался кратер диаметром в десять километров. А последствием падения стало то, что на планете исчезли три четверти видов животных, включая динозавров.

Палеонтологи продолжают находить окаменелости древних ящеров в таких местах, как Китай, Аргентина, Бразилия, Южная Африка и Монголия. Теперь исследовать кости помогают новейшие компьютерные технологии. Палеонтологи создают 3D-модели динозавров, и это позволяет получить более глубокие знания о таких органах чувств, как зрение, слух и обоняние. А искусственный интеллект анализирует информацию из обширной базы данных.

По мнению экспертов, учёных ждёт ещё много открытий.

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