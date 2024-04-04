Почки – в центре нового кризиса в Непале

Среди захватывающих пейзажей Гималаев прячется мрачная реальность. Деревня Хоксе в Непале известна как «долина почек». Здесь почти каждый местный житель продал свою почку, чтобы расплатиться с долгами.

Охотники за почками посещают этот район уже много лет. Они убеждают людей расстаться со своим органом, несмотря на то, что это незаконно.

31-летний Суман – один из тех, кто согласился на уговоры. В итоге продал свою почку за границей всего за 3700 долларов США.

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[житель непальской деревни]:

«У меня были очень большие долги, и я подумывал о самоубийстве. У меня не было выбора. Я поговорил с другом, и он отвёз меня в Индию. Когда я очнулся, то почувствовал слабость и потерял сознание. Было очень больно. Теперь я не могу работать. Убеждаю всех, чтобы они не продавали свои почки».

Его знакомые также продали свои почки. Говорят, что для этого агенты изготовили им поддельные удостоверения личности.

[житель непальской деревни]:«Мою почку отдали женщине, выдававшей себя за мою сестру. Думаю, врач в Индии знал, что я её продал. Невозможно подсчитать, сколько людей повсюду продали свои почки: в этой деревне, в той деревне…»

В последнее время люди уже не так охотно продают свои органы. Но теперь назрел другой кризис, который тоже связан с почками.

Ежегодно сотни тысяч непальцев едут на работу в страны Персидского залива на Ближнем Востоке. И у многих из них начинается почечная недостаточность. Врачи предполагают, что причина – в жаре и сильном обезвоживании из-за плохих условий труда.

Джит проработал в Саудовской Аравии три года. Сейчас 29-летний мужчина проводит на диализе по 12 часов в неделю.

[непальский рабочий]:«Мне приходилось работать в сильную жару до 50 градусов. У нас не было времени ни пообедать, ни сходить в туалет, ни попить воды. Я перегрелся. Внезапно я почувствовал, что мои ноги потеют, и я не мог ходить. Потом мне сказали, что у меня отказала почка».

Врач из этого центра трансплантации говорит, что раньше делал пересадки только пожилым пациентам. Теперь поступает всё больше молодых людей.

[Пукар Чандра, врач]:«Около трети наших пациентов – это рабочие-мигранты, приехавшие из-за границы. Они уезжают здоровыми молодыми людьми, пригодными для работы за границей. А когда они возвращаются, то приходят с полностью отказавшими почками».

Некоторые страны Персидского залива, такие как Катар, сократили количество часов, в течение которых люди могут работать на солнце. Однако некоторые исследования показали, что даже это время может оказаться пагубным для здоровья людей.

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