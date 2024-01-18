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Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде: десятки погибших

Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде: десятки погибших

На фабрике фейерверков в Таиланде прогремел сильный взрыв. Погибло около 20 человек. Разрушения настолько сильные, что..

Дата загрузки: 2024-01-18

Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде: десятки погибших
На фабрике фейерверков в Таиланде прогремел сильный взрыв. Погибло около 20 человек. Разрушения настолько сильные, что точное число жертв определить сложно.

Несколько человек числятся пропавшими без вести – на фабрике в момент взрыва могло находиться до 30 рабочих. Живым никого не нашли.

Инцидент произошёл в середине дня в центральной провинции Супханбури. Это около 100 километров к северу от Бангкока, в сердце рисового региона страны.

Спасатели везут тела погибших в местный храм.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин находится в Давосе на экономическом форуме. О трагедии ему сообщили по телефону, и он распорядился провести тщательное расследование и наказать возможных виновных.

Как сообщили в полиции, чуть больше года назад на этой фабрике также прогремел взрыв. Тогда один рабочий погиб, трое серьёзно пострадали.

В феврале в Таиланде будут отмечать Новый год по Лунному календарю. Празднования традиционно сопровождаются многочисленными фейерверками. Считается, что они отгоняют злых духов. Спрос на салюты в странах Азии в это время года очень высок.
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