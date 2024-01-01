В 2023 году многие объекты в мире попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из них..

Что внесли в список ЮНЕСКО в 2023 году

В 2023 году многие объекты в мире попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из них – очаровательная гостиница в центре Казвина – бывшей столицы Ирана. Гостиницу построили более 120 лет назад. В её большом дворе располагались верблюды и лошади купцов. А помещения также включали склады и магазины. До Первой мировой город был оживлённым торговым центром. Через него шли товары из Ирана в Европу по знаменитому Шёлковому пути.

Также в список попали руины древнего города-крепости Иерихона на Западном берегу реки Иордан. Его основали около 10 тысяч лет назад. На этом месте раскопки ведутся уже более столетия. Город считают старейшим постоянно населённым на планете. Говорят, что именно здесь библейский Иисус Навин повел израильтян в их знаменитую битву после 40 лет странствий по Синайской пустыне.

Тунисский остров Джерба сам по себе красочен и живописен. Но на нём также сохранились древние ремёсла. Здесь успешно сосуществуют природа и человек. Именно это обеспечило ему место в списке ЮНЕСКО.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Холодные пустыни Туран находятся на территории Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Температура тут колеблется от 50 градусов по Цельсию летом до минус 50 зимой. Общая их площадь – более четырёх миллионов гектаров. Выжить здесь могут только те растения и животные, которые выдерживают такой суровый климат.

В список ЮНЕСКО среди прочих территорий попал и казахстанский национальный парк «Алтын-Эмель». Его геологические структуры формировались в разные эпохи. Тут находят останки динозавров. А ещё тут есть поющие дюны.

Это старейший действующий планетарий в мире, а также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нидерландский астроном-любитель Эйсе Эйсинги создал его в XVIII веке. Движущийся планетарный шедевр был призван опровергнуть предсказание о том, что некоторые планеты находятся на пути столкновения и конец света неизбежен.

Его необычный механизм приводится в движение деревянными дисками и тысячами железных штифтов, которыми управляют маятниковые часы. Здесь планеты перемещаются в реальном времени, но так медленно, что это невозможно заметить. Самому медленному объекту требуется 29 с половиной лет, чтобы пройти один круг по комнате.

В список ЮНЕСКО также внесли земляные валы, которые когда то были крепостями, построенными более тысячи лет назад, в эпоху викингов. Их возвели при короле Харальде Гормссоне Синезубом. Они уникальны тем, что построены геометрически и симметрично.

Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson даже назвал свою беспроводную технологию Bluetooth в честь этого короля, поскольку он объединил бОльшую часть Скандинавии.

Короткая ссылка на эту страницу: