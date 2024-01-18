Канадские моржи искупались в озере при минус 10 градусах

В Торонто температура упала ниже минус 10 градусов. Однако канадские моржи смело заходят в ледяные воды..
Дата загрузки: 2024-01-18
[Анна Клэри, морж]:
«Это точно выходит за все рамки. Из-за ветра ощущается как минус 25. Это один из самых сложных дней, но, думаю, это здорово».
Любителей ледяных погружений объединила местная жительница Мартина Марек. В группе в основном женщины разных возрастов, мужчин не много.
[Мартина Марек, организатор]:
«Здесь чувствуешь себя изумительно. Немного некомфортно, но это ничего. Такое у нас амплуа: если хотим это сделать, то просто делаем. Так можно поступать и в других жизненных ситуациях».
По мнению поклонников зимнего купания, моржевание улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет. А Мартина также верит, что такое увлечение способно защитить от рака и деменции. Но главное – после погружения в холодную воду у купальщиков поднимается настроение.
Короткая ссылка на эту страницу: