Канадские моржи искупались в озере при минус 10 градусах

В Торонто температура упала ниже минус 10 градусов. Однако канадские моржи смело заходят в ледяные воды..

[Анна Клэри, морж]:

«Это точно выходит за все рамки. Из-за ветра ощущается как минус 25. Это один из самых сложных дней, но, думаю, это здорово».

В Торонто температура упала ниже минус 10 градусов. Однако канадские моржи смело заходят в ледяные воды озера Онтарио. О том, что стоит сильный мороз, можно понять только по шапкам и варежкам. Отважные купальщики берегут уши и пальцы.

Любителей ледяных погружений объединила местная жительница Мартина Марек. В группе в основном женщины разных возрастов, мужчин не много.

[Мартина Марек, организатор]:

«Здесь чувствуешь себя изумительно. Немного некомфортно, но это ничего. Такое у нас амплуа: если хотим это сделать, то просто делаем. Так можно поступать и в других жизненных ситуациях».

По мнению поклонников зимнего купания, моржевание улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет. А Мартина также верит, что такое увлечение способно защитить от рака и деменции. Но главное – после погружения в холодную воду у купальщиков поднимается настроение.

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