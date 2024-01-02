Берлинцы начали новый год с традиционного забега

[Бербель, участница забега]:

«Думаю, в этом году у всех один и тот же девиз: «Мир!» Мир и здоровье – нам больше ничего не нужно. Всего остального у нас в избытке».

[Сюзанна, участница забега]:

«Мы хотим начать новый год немного более здоровым образом. Бег поднимает настроение, а нам это очень нужно прямо сейчас».

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[Мариан, участник забега]:

«Сегодня я просто хочу повеселиться, пообщаться с людьми и подышать свежим воздухом. На сегодня у меня нет других целей».