Берлинцы начали новый год с традиционного забега

Жители Берлина решили правильно начать новый год. Более 4000 человек собрались у Бранденбургских ворот, чтобы вместе..
Дата загрузки: 2024-01-02
[Бербель, участница забега]:
«Думаю, в этом году у всех один и тот же девиз: «Мир!» Мир и здоровье – нам больше ничего не нужно. Всего остального у нас в избытке».
[Сюзанна, участница забега]:
«Мы хотим начать новый год немного более здоровым образом. Бег поднимает настроение, а нам это очень нужно прямо сейчас».
[Мариан, участник забега]:
«Сегодня я просто хочу повеселиться, пообщаться с людьми и подышать свежим воздухом. На сегодня у меня нет других целей».
Участие в забеге бесплатное, но можно просто пожертвовать любую сумму. Собранные средства пойдут на помощь нуждающимся.
Маршрут забега пролегает по знаменитому бульвару Унтер-ден-Линден. Участники стартовали от Бранденбургских ворот, добежали до Берлинского кафедрального собора и вернулись обратно. Всего бегуны преодолели четыре километра.
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