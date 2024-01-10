Жертв землетрясения в Японии уже более 200

В Японии продолжают искать погибших в результате мощного землетрясения, которое произошло 1 января. Число жертв превысило 200, ещё 68 человек числятся пропавшими без вести.

Крупномасштабную поисковую операцию в сильно пострадавших районах начали только 9 января. Для этого власти Японии выделили 6300 военнослужащих Сил обороны. Но по-прежнему мешают холодная погода, сильные дожди и снегопады.

В тот же день правительство одобрило выделение 33 миллионов долларов на восстановление и на помощь пострадавшим. Эти деньги выделят из бюджетных запасов. Обещают принять и другие меры.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Тысячи местных жителей остаются без воды и электричества. И когда начнут восстанавливать инфраструктуру, им пока не сообщают. Доставку помощи и информации также затрудняет непогода.

[жительница пострадавшего района]:

«Когда начнётся реконструкция? Когда построят временное жилье? Может быть, это ещё не решено, но у нас здесь нет информации. Если что-то решено, мы хотим знать. Если у нас не будет условий для жизни здесь, то нам нужно подумать о переезде. Мы хотим получить информацию о том, сколько всё это продлится. До каких пор нам нужно будет приходить за водой? Ходить в уличный туалет тоже сложно».

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава на западном побережье Японии в первый день Нового года. Оно стало самым смертоносным для страны со времён землетрясения 2016 года на южном острове Кюсю.

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