В Тайване начали демонтировать полуразрушенные землетрясением здания

В Тайване начали демонтировать здания, не подлежащие восстановлению после землетрясения, произошедшего днём ранее. В основном пострадал..

В Тайване начали демонтировать здания, не подлежащие восстановлению после землетрясения, произошедшего днём ранее. В основном пострадал малонаселённый сельский уезд Хуалянь с одноимённой столицей.

Землетрясение было сильным – 7,2 балла. Погибших пока девять. При этом пропавшими без вести числятся 42 рабочих, которые возвращались в отель в национальном парке. Около тысячи человек получили телесные повреждения.

Мэр Хуаляня посетила место сноса накренившегося здания, фото которого сразу после землетрясения облетело весь мир. Она пообещала задействовать в восстановительных работах все доступные ресурсы.

[Сюй Чэнь-Вэй, мэр Хуаляня]:

«После землетрясения 1999 года центральные и местные власти пытаются повысить осведомленность людей, подчеркнуть важность самозащиты и привлечь ресурсы различных органов власти, чтобы помочь в таких усилиях».

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А на этих кадрах – шахтёры, которые оказались в ловушке в горах из-за схода оползня. Они машут дрону, который их снимает. Дороги, по которым они могли бы выбраться, разрушены. Предстоит операция по их вызволению.

Это землетрясение стало для Тайваня сильнейшим за последние 25 лет. Оно произошло в утреннее время, когда люди собирались на работу и в школу.

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