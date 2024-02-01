fb pixel
Телеканал NTD

Япония: как живётся людям спустя месяц после землетрясения

Япония: как живётся людям спустя месяц после землетрясения

Когда Тиса Терасита включает кран на кухне, ничего не происходит. [жительница Судзу

Дата загрузки: 2024-02-01

Япония: как живётся людям спустя месяц после землетрясения
Когда Тиса Терасита включает кран на кухне, ничего не происходит.

[жительница Судзу]:
«Привыкаем так жить. Это уже стало нормой, так или иначе мы проходим через это. У нас нет выбора, кроме как это пережить».

Со дня разрушительного землетрясения на японском полуострове Ното прошёл ровно месяц. Оно было силой 7,6 балла и разрушило более 44 тысяч домов. Ещё 40 тысяч домохозяйств остались без водоснабжения.

Местные жители продолжают сталкиваться с трудностями. Где-то воду уже дали, а где-то на это уйдёт ещё несколько месяцев.

[жительница Сики]:

«О восстановлении пока речи не идёт. Мне только что вернули водоснабжение. Я долгое время не могла принять ванну. Здесь есть большая общественная баня, но чтобы купить туда билет, нужно вставать в 5 утра. Теперь будет немного проще».

При этом регион продолжает трясти.

[жительница Сики]:
«Сегодня утром, когда я была дома, было землетрясение магнитудой 4,4. Всё тряслось. По телевизору сказали, что может быть ещё более сильный афтершок. Мне страшно».

Более 13 тысяч человек ютятся в тесных эвакуационных центрах. При этом там были выявлены респираторные инфекции и гастроэнтерит. Люди напряжены.

[эвакуированный]:
«Живём сегодняшним днём. Может, через несколько месяцев сможем думать о завтрашнем».

Землетрясение, произошедшее в первый день нового года, стало самым смертоносным для Японии за последние 8 лет. По данным властей префектуры Исикава, оно унесло жизни более 230 человек.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...