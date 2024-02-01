Япония: как живётся людям спустя месяц после землетрясения

Когда Тиса Терасита включает кран на кухне, ничего не происходит. [жительница Судзу
Дата загрузки: 2024-02-01
[жительница Судзу]:
«Привыкаем так жить. Это уже стало нормой, так или иначе мы проходим через это. У нас нет выбора, кроме как это пережить».
Со дня разрушительного землетрясения на японском полуострове Ното прошёл ровно месяц. Оно было силой 7,6 балла и разрушило более 44 тысяч домов. Ещё 40 тысяч домохозяйств остались без водоснабжения.
Местные жители продолжают сталкиваться с трудностями. Где-то воду уже дали, а где-то на это уйдёт ещё несколько месяцев.
[жительница Сики]:
«О восстановлении пока речи не идёт. Мне только что вернули водоснабжение. Я долгое время не могла принять ванну. Здесь есть большая общественная баня, но чтобы купить туда билет, нужно вставать в 5 утра. Теперь будет немного проще».
При этом регион продолжает трясти.
[жительница Сики]:
«Сегодня утром, когда я была дома, было землетрясение магнитудой 4,4. Всё тряслось. По телевизору сказали, что может быть ещё более сильный афтершок. Мне страшно».
Более 13 тысяч человек ютятся в тесных эвакуационных центрах. При этом там были выявлены респираторные инфекции и гастроэнтерит. Люди напряжены.
[эвакуированный]:
«Живём сегодняшним днём. Может, через несколько месяцев сможем думать о завтрашнем».
Землетрясение, произошедшее в первый день нового года, стало самым смертоносным для Японии за последние 8 лет. По данным властей префектуры Исикава, оно унесло жизни более 230 человек.
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