Япония: как живётся людям спустя месяц после землетрясения

Когда Тиса Терасита включает кран на кухне, ничего не происходит. [жительница Судзу

[жительница Судзу]:

«Привыкаем так жить. Это уже стало нормой, так или иначе мы проходим через это. У нас нет выбора, кроме как это пережить».

Когда Тиса Терасита включает кран на кухне, ничего не происходит.

Со дня разрушительного землетрясения на японском полуострове Ното прошёл ровно месяц. Оно было силой 7,6 балла и разрушило более 44 тысяч домов. Ещё 40 тысяч домохозяйств остались без водоснабжения.

Местные жители продолжают сталкиваться с трудностями. Где-то воду уже дали, а где-то на это уйдёт ещё несколько месяцев.

[жительница Сики]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «О восстановлении пока речи не идёт. Мне только что вернули водоснабжение. Я долгое время не могла принять ванну. Здесь есть большая общественная баня, но чтобы купить туда билет, нужно вставать в 5 утра. Теперь будет немного проще».

При этом регион продолжает трясти.

[жительница Сики]:

«Сегодня утром, когда я была дома, было землетрясение магнитудой 4,4. Всё тряслось. По телевизору сказали, что может быть ещё более сильный афтершок. Мне страшно».

Более 13 тысяч человек ютятся в тесных эвакуационных центрах. При этом там были выявлены респираторные инфекции и гастроэнтерит. Люди напряжены.

[эвакуированный]:

«Живём сегодняшним днём. Может, через несколько месяцев сможем думать о завтрашнем».

Землетрясение, произошедшее в первый день нового года, стало самым смертоносным для Японии за последние 8 лет. По данным властей префектуры Исикава, оно унесло жизни более 230 человек.

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