В Китае растёт число жертв оползня и землетрясения В Китае растёт число жертв последних стихийных бедствий. В результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло 23.. Дата загрузки: 2024-01-24

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В Китае растёт число жертв последних стихийных бедствий.

В результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло 23 января на границе Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, погибли как минимум три человека. Такие данные приводят китайские государственные СМИ.

К утру среды было зарегистрировано более 1100 афтершоков. Самый сильный из них был магнитудой 5,7, а его эпицентр находился в двух километрах от предыдущего.









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Более 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Многих размещают в спортивных залах.

А это уже другой регион Китая – провинция Юньнань на юго-западе страны. Здесь рано утром 22 января на жилые дома сошёл оползень. Бедствие произошло в городе Чжаотун.

По данным местных СМИ, число погибших здесь возросло до 31. При этом свои дома были вынуждены покинуть около 900 человек.

Спасательным операциям мешают холода и снегопады.