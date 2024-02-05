Коллекция виниловых пластинок США Красочное бордово-белое здание в пригороде Нью-Йорка, где раньше разводили свиней, кажется неподходящим..

Год после землетрясения: как в Турции восстанавливают жизнь

Коллекция виниловых пластинокСША

Красочное бордово-белое здание в пригороде Нью-Йорка, где раньше разводили свиней, кажется неподходящим местом для размещения одной из крупнейших в мире коллекций популярной музыки.

Но около трёх миллионов пластинок и других носителей информации уже несколько лет находятся здесь – с тех пор, как коллекция покинула Нью-Йорк в 2020 году. Причина в том, что аренда стала слишком дорогой. Но теперь архиву придётся снова переехать.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Би Джордж, основатель и директор Архива современной музыки]:«Есть проблемы с получением разрешения на пребывание в этом помещении. Сейчас наша главная задача – найти место. Надеюсь, оно будет на одной из железнодорожных линий, идущих в Нью-Йорк».

Джордж основал некоммерческий архив в 1985 году, пополнив его собственной коллекцией из 47 000 звукозаписей. С тех пор их стало более трёх миллионов.

Архив состоит из пластинок, дисков, а также книг, постеров и старинных памятных вещей. Здесь собрана музыка со всего мира, а жанры варьируются от рок-н-ролла и блюза до панка, кантри и хип-хопа.

Есть обложки альбомов, подписанные знаменитостями, например музыкантами Rolling Stones и Queen, а также Дэвидом Боуи и Дэвидом Бирном.

Один из самых редких экспонатов – пластинка американского блюзмена Роберта Джонсона, который был популярен в 30-х годах прошлого века.

Цель Джорджа – сохранить по две копии каждой когда-либо сделанной записи. Одну для прослушивания, а вторую для архива.

Также на новом месте хочет создать исследовательский центр, библиотеку, арт-пространство и студию звукозаписи.

Что касается стоимости коллекции, то только 1200 пластинок в «новом» состоянии получили официальную оценку в 1,6 миллиона долларов.

Но для Джорджа ценность его коллекции не в её стоимости.

Короткая ссылка на эту страницу:

[Би Джордж, основатель и директор Архива современной музыки]:«Я точно знаю и, как и любой писатель-фантаст, считаю, что в будущем Apple не будет. В будущем не будет Microsoft, но будет винил».