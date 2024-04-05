Тайванькие спасатели продолжают искать 18 пропавших без вести после землетрясения

Тайваньские спасатели продолжают искать 18 человек, которые числятся пропавшими без вести после мощнейшего землетрясения силой 7,2..

Тайваньские спасатели продолжают искать 18 человек, которые числятся пропавшими без вести после мощнейшего землетрясения силой 7,2 балла. Бедствие произошло в среду на гористом и живописном восточном побережье острова.

Зафиксировали десятки толчков. Некоторые рабочие и туристы в горах оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода оползней. Всех, кого смогли обнаружить, доставили в безопасное место.

Город Хуалянь и одноимённый уезд пострадали больше всего. Мэр Хуаляня говорит, что среди пропавших без вести есть граждане других стран.

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[Хсу Чэньвэй, мэр города Хуалянь]:

«Что касается четырёх иностранцев, двое из них имеют двойное гражданство Австралии и Сингапура, есть один индиец и один канадец».

В целом погибло десять человек, около тысячи получили травмы. Также в уезде Хуалянь повреждено много домов. Некоторые разрушились частично или накренились.

Власти уже начали снос зданий, которые невозможно восстановить. Кадры с одним из них в первые часы после бедствия облетели весь мир.

[Чан Дунъян, глава местного района]:«Жители хотят вернуться за вещами, но это действительно слишком опасно. У нас нет выбора. Возможно, в процессе сноса мы найдём какие-то личные вещи. Мы отложим их и затем позволим людям их забрать».

Как сообщается, после основного землетрясения было зафиксировано ещё около 50 афтершоков. Толчки ощущали в столице Тайваня – Тайбэе, а также в материковом Китае. Для острова, а также для Японии и Филиппин было издано предупреждение о цунами. Позже его отозвали.

Это сильнейшее для Тайваня землетрясение за последние 25 лет. В предыдущий раз подобное бедствие в 1999 году привело к гибели более 2400 человек.

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