Тайванькие спасатели продолжают искать 18 пропавших без вести после землетрясения

Тайваньские спасатели продолжают искать 18 человек, которые числятся пропавшими без вести после мощнейшего землетрясения силой 7,2..
Дата загрузки: 2024-04-05
Зафиксировали десятки толчков. Некоторые рабочие и туристы в горах оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода оползней. Всех, кого смогли обнаружить, доставили в безопасное место.
Город Хуалянь и одноимённый уезд пострадали больше всего. Мэр Хуаляня говорит, что среди пропавших без вести есть граждане других стран.[Хсу Чэньвэй, мэр города Хуалянь]:
«Что касается четырёх иностранцев, двое из них имеют двойное гражданство Австралии и Сингапура, есть один индиец и один канадец».
В целом погибло десять человек, около тысячи получили травмы. Также в уезде Хуалянь повреждено много домов. Некоторые разрушились частично или накренились.
Власти уже начали снос зданий, которые невозможно восстановить. Кадры с одним из них в первые часы после бедствия облетели весь мир.[Чан Дунъян, глава местного района]:
«Жители хотят вернуться за вещами, но это действительно слишком опасно. У нас нет выбора. Возможно, в процессе сноса мы найдём какие-то личные вещи. Мы отложим их и затем позволим людям их забрать».
Как сообщается, после основного землетрясения было зафиксировано ещё около 50 афтершоков. Толчки ощущали в столице Тайваня – Тайбэе, а также в материковом Китае. Для острова, а также для Японии и Филиппин было издано предупреждение о цунами. Позже его отозвали.
Это сильнейшее для Тайваня землетрясение за последние 25 лет. В предыдущий раз подобное бедствие в 1999 году привело к гибели более 2400 человек.
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